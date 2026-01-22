Un intenso operativo se desarrolló en San Martín de los Andes tras una alerta por una conducta agresiva que ponía en peligro la integridad física del personal de un inmueble y de terceros. El episodio involucró a un hombre conocido como “El loco de la frazada”, quien se encontraba encerrado en la planta alta del Centro de Ayuda «Nuestros Amigos», en calle Rodhe 320. El hombre presentaba un estado de alteración extrema.

Según se informó, el individuo mantenía actitudes hostiles hacia quienes intentaban contener la situación, lo que motivó la intervención de efectivos policiales. Al arribar al lugar, los agentes constataron que el sujeto profería insultos, escupía e intentaba arrojar objetos contundentes, además de manifestar de forma reiterada intenciones de quitarse la vida.

Ante la presencia de diversos elementos peligrosos en el entorno, las fuerzas de seguridad procedieron a resguardar el perímetro como medida preventiva, con el objetivo de evitar que el episodio derivara en consecuencias más graves.

En el marco del operativo, se utilizó equipamiento disuasivo únicamente con fines intimidatorios, sin que se registraran disparos ni el uso efectivo de la fuerza letal, según indicaron fuentes oficiales.

De manera inmediata se dio aviso al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), cuyo personal intervino para brindar asistencia sanitaria. Durante el incidente, un empleado resultó afectado y debió ser atendido por los profesionales de la salud, quienes realizaron las primeras curaciones y determinaron su traslado a un centro médico para una evaluación más profunda. A simple vista, presentaba inflamaciones y escoriaciones en el rostro, sin lesiones de gravedad.

Una vez controlada la situación y asegurado el inmueble, el hombre fue reducido y recibió atención médica en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo bajo custodia policial, ya que continuaba con una actitud agresiva y exaltada.

Por el hecho se dio intervención al área judicial competente para la realización de las actuaciones correspondientes. En paralelo, se iniciaron los trámites administrativos y sanitarios vinculados al personal afectado, quedando a la espera de los informes médicos definitivos.