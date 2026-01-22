Un hombre fue condenado en Salta por abusar sexualmente de una empleada mientras trabajaba en un comercio, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y resultó clave para la investigación judicial.

El episodio ocurrió en un negocio ubicado en la intersección de las calles Güemes y Alberdi, en la localidad de Apolinario Saravia. Según se probó en la causa, el acusado ingresó al comercio simulando ser un cliente, consultó el precio de un producto y, al colocarse detrás de la trabajadora, realizó un tocamiento sin su consentimiento.

Tras el ataque, el hombre concretó la compra y se retiró del lugar. La víctima dio aviso inmediato y la propietaria del local aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa claramente el contacto indebido y la reacción de la mujer, material que fue determinante para avanzar con la imputación.

Durante un juicio abreviado, el acusado reconoció su responsabilidad luego de que se incorporaran testimonios, informes psicológicos y otras pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal. Como resultado, fue declarado culpable del delito de abuso sexual simple.

Finalmente, el juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán dictó una condena de seis meses de prisión condicional, además de imponerle reglas de conducta que deberá cumplir para evitar la revocación del beneficio.