Un encuentro entre amigos terminó en tragedia en Villa Llanquín: tras una fuerte discusión, un hombre de 58 años murió atropellado por su propio invitado, quien retrocedió con su camioneta y lo embistió fatalmente antes de escapar. La Policía lo detuvo horas más tarde como presunto autor del homicidio.

Lo que comenzó como una tarde de bebidas y charla entre viejos conocidos se transformó en un escenario de violencia inesperada. Horacio Chávez, anfitrión de la reunión, había recibido en su vivienda a dos amigos para compartir cervezas y atenuar el calor a orillas del río Limay. Sin embargo, el consumo de alcohol y las tensiones acumuladas derivaron en una discusión que escaló rápidamente.

El momento fatal

En medio del enfrentamiento verbal, el visitante domiciliado en Paraje Chacay decidió abandonar el lugar. Subió a su camioneta Ford Ranger blanca y, en un acto que aún se investiga si fue intencional o producto del estado de ebriedad, aceleró marcha atrás. El vehículo impactó de lleno contra Chávez, que cayó gravemente herido dentro de su propia propiedad.

Lejos de auxiliarlo, el conductor descendió del vehículo, observó la gravedad de las lesiones y optó por escapar. Esa decisión, cargada de frialdad y desconcierto, dejó a su amigo agonizando en el suelo. Los vecinos, alertados por los gritos y el ruido, fueron quienes llamaron a la Policía y a la ambulancia.

Personal de salud de Dina Huapi llegó rápidamente y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero el traumatismo abdominal severo que sufrió Chávez resultó irreversible. La muerte fue constatada en el mismo lugar, ante la impotencia de quienes intentaron salvarlo.

La Policía trabajó exhaustivamente en la vivienda, el personal del Destacamento 169° de Villa Llanquín y sus pares de la Comisaría 36° de Dina Huapi secuestraron elementos clave para esclarecer lo ocurrido. Un testigo presencial aportó datos cruciales que confirmaron la secuencia de los hechos. Horas más tarde, el conductor fue detenido como presunto autor del homicidio.