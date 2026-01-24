Un principio de incendio generó alarma este martes por la noche en una sucursal de la cadena de supermercados Coto, ubicada sobre la calle Gorostiaga, a metros de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el foco ígneo se reportó pasadas las 20:40, lo que motivó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Operativo de Bomberos y evacuación

Personal de Bomberos de la Ciudad confirmó el incendio y dispuso la evacuación total del establecimiento, tanto de empleados como de clientes que se encontraban realizando compras en el lugar.

Las tareas incluyeron el control del fuego, ventilación del local y acciones preventivas para evitar la propagación del humo en sectores linderos.

Tres personas asistidas por el SAME

Inicialmente no se registraron heridos, pero con el correr de los minutos se confirmó la afectación de personas por inhalación de humo. El SAME montó un cordón sanitario con ocho ambulancias.

De acuerdo al último parte oficial, tres personas adultas —dos mujeres y un hombre— requirieron asistencia médica:

Una mujer de 40 años fue asistida con oxígeno en el lugar.

Dos pacientes fueron trasladados al Hospital Pirovano para una mejor evaluación.

Una tercera persona fue compensada en el sitio, sin necesidad de derivación.

Tránsito restringido en la zona

El tránsito en el cruce de Cabildo y Gorostiaga permanece con restricciones mientras continúan las tareas de enfriamiento y ventilación del supermercado por parte de los bomberos.

Las causas del incendio no fueron informadas oficialmente y se encuentran bajo investigación.