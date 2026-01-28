Un turista argentino de 50 años vivió un dramático episodio en una playa de Uruguay, luego de sufrir una grave descompensación mientras se encontraba en el agua. El hombre fue rescatado y reanimado por guardavidas, tras convulsionar a causa de una fuerte reacción alérgica provocada por la picadura de una avispa.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, alrededor de las 14 horas, en Playa Bikini, ubicada en la zona de Manantiales, uno de los balnearios más concurridos del departamento de Maldonado. Según se informó, el turista se encontraba nadando cuando fue picado por el insecto y comenzó a manifestar síntomas severos, como hinchazón generalizada y dificultades para respirar.

La situación se agravó en cuestión de minutos. El hombre perdió el control en el agua y sufrió convulsiones, lo que generó alarma entre las personas que estaban en la playa. Fueron los propios turistas quienes dieron aviso inmediato a los guardavidas, que intervinieron de urgencia.

En medio de un rescate cargado de tensión, el equipo logró sacar al hombre del mar y trasladarlo hasta la orilla, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a la rápida intervención, el turista logró ser estabilizado a los pocos minutos.

Posteriormente, una ambulancia del sistema de emergencias lo trasladó al sanatorio Cantegril, donde quedó internado en observación para recibir atención médica especializada y seguimiento de su estado de salud.

Desde la Intendencia de Maldonado indicaron que todo apunta a que se trató de una picadura de avispa y que el hombre sería alérgico, lo que habría desencadenado la reacción extrema. El episodio volvió a poner en foco la importancia de la rápida respuesta de los servicios de emergencia en zonas turísticas.