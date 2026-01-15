Después de un fin de año relegado, Paulo Díaz podría abandonar River definitivamente en este mercado. El zaguero chileno, uno de los referentes del último tiempo en el Millonario, recibió una oferta desde la Major League Soccer que mantendría el elevado salario que cobra en Núñez, el principal impedimento para su salida en otras ocasiones.

Díaz cerró el año relegado en la consideración de Marcelo Gallardo, quien no lo tuvo en cuenta en los últimos partidos de 2025. Luego de que esta situación se sostuviera, ya que el Muñeco lo dejó afuera del banco en el duelo amistoso ante Millonarios, el defensor de 31 años apunta a salir sí o sí y es uno de los jugadores a vender por la dirigencia riverplatense. No trascendió el club de la MLS que viene por el zaguero, quien además tiene otros sondeos, pero sí la tasación que River le puso: la cifra para dejarlo ir es de 3 millones de dólares.

El Millonario pagó en su momento cerca de USD3.750.000 por el 70% de su pase en 2019, y ahora podría venderlo recuperando una gran parte de la inversión para, además, aliviar su masa salarial ya que el contrato del chileno es de los más altos tanto del plantel como de todo el fútbol argentino. Luego de una serie de malas actuaciones, Díaz quedó detrás de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero en las preferencias de Gallardo. Tras su muy mal encuentro en la derrota ante Boca en el último Superclásico, directamente el zaguero ya no fue tenido en consideración.