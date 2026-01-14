Lo que comenzó como una supuesta oportunidad de trabajo familiar terminó revelando una escena límite en una chacra de Centenario. Una familia completa oriunda de Bolivia, con adultos y niños, fue encontrada viviendo y trabajando en condiciones que activaron una investigación por presunta trata laboral y derivaron en un traslado urgente para proteger su integridad.

El operativo fue el resultado de una denuncia recibida por el Centro de Atención a la Víctima (CAV), que dio intervención a la fiscalía y puso en marcha una acción conjunta del Estado provincial y otros organismos.

La promesa que los trajo a Neuquén

Según la información relevada durante el procedimiento, la familia había llegado a la región bajo la promesa de hacerse cargo de una chacra -a la que ellos llaman "quinta"- y de “sacar un emprendimiento adelante” entre todos. Esa fue la propuesta que los convenció de instalarse "semanas antes de las fiestas", según refirieron a las autoridades.

Sin embargo, al llegar al lugar, la realidad fue muy distinta a la expectativa que les habían planteado.

Una habitación, piso de tierra y menores hacinados

Al ingresar al predio, los equipos constataron que los adultos y los niños vivían todos en una sola habitación. Dormían sobre colchones apoyados en cajones de manzana para aislarse del suelo. Comían sentados en la cama. El piso era de tierra y el baño presentaba condiciones sanitarias severamente deterioradas.

El secretario de Trabajo de Neuquén, Pablo Castillo, describió el escenario encontrado en diálogo con la AM550:

“Llegamos a la chacra y nos encontramos con personas mayores y menores de edad, viviendo en una situación precaria dentro de la chacra. Ninguno registrado, ni documentación alguna sobre situación que tenga que ver con registro laboral”, expresó.

Sin registros, sin papeles y sin control

Durante el operativo no se encontró ningún tipo de documentación laboral ni constancia de registración. Tampoco pudieron acreditar identidad ni situación migratoria. La familia, de origen boliviano, no contaba con papeles y no fue posible determinar en qué condiciones había ingresado al país.

Castillo fue contundente sobre ese punto:

“No se encontró documentación que permitiera verificar la registración laboral de los trabajadores”, confirmó.

La ausencia total de controles encendió todas las alertas, especialmente por la presencia de niños viviendo en ese contexto.

Cuatro chicos en situación de extrema vulnerabilidad

En el lugar se detectó la presencia de cuatro menores que convivían con otros cuatro adultos en esas condiciones. Dos de los adultos llegaron en medio de los controles y no quisieron brindar datos. Por ese motivo, los equipos especializados recomendaron una medida urgente de protección.

Con intervención de la fiscalía y la defensoría de los derechos del niño, se resolvió que la familia no podía permanecer en la chacra y se dispuso su traslado inmediato a un espacio de resguardo, bajo la coordinación del CAV.

Un operativo que evitó que todo siguiera igual

La intervención fue realizada de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el programa nacional de rescate de víctimas de trata, Prefectura Naval Argentina y áreas provinciales vinculadas a la protección de infancias y al control laboral.

Lejos de ser un hecho aislado, el procedimiento se enmarca en una estrategia de control que se intensifica en contextos de cosecha y trabajo rural, donde históricamente se detectan situaciones de abuso y explotación.

Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades, la familia ya no está en la chacra. La escena que quedaron atrás —hacinamiento, precariedad extrema y niños expuestos— dejó al descubierto una situación que, sin la denuncia y el operativo, habría continuado en silencio.

