La mortalidad vial en la provincia de Neuquén registró una baja del 18% durante 2025 en comparación con el año anterior, un dato alentador en un contexto marcado por una alta cantidad de siniestros en rutas y calles. Así lo indica el informe estadístico anual elaborado por la ONG Bien Argentino, con información corroborada por el área de Planeamiento de la Policía del Neuquén.

De acuerdo al relevamiento, a lo largo de 2025 se contabilizaron 4.018 siniestros viales en todo el territorio provincial. Como consecuencia de estos hechos, 51 personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que 1.673 resultaron con lesiones leves, entre ellas traumatismos simples, cortes y fracturas menores.

El informe también da cuenta de la gravedad de muchos de los episodios registrados: 218 personas sufrieron heridas de carácter grave, con secuelas como amputaciones, traumatismos craneales, múltiples fracturas y daños psicológicos que afectan su autonomía cotidiana.

Desde la ONG destacaron que la reducción de víctimas fatales refleja avances en materia de prevención, controles y políticas de seguridad vial, aunque advirtieron que el número de accidentes continúa siendo alto y obliga a sostener y profundizar las acciones preventivas en toda la provincia.

Rutas más críticas

El relevamiento identifica a las rutas nacionales 7, 22, 237 y 40 como las trazas con mayor cantidad de siniestros durante 2025. Se trata de corredores estratégicos para el tránsito provincial y regional, donde confluyen altos volúmenes de circulación y condiciones que las convierten en puntos sensibles.

Si bien la baja en la mortalidad es considerada un dato positivo, estas rutas siguen concentrando una porción significativa de los accidentes registrados en Neuquén.

Educación y prevención

Desde Bien Argentino remarcaron la importancia de fortalecer las campañas de educación y concientización vial, dirigidas a conductores, peatones y motociclistas, como una herramienta clave para seguir reduciendo la siniestralidad.

Además, la organización agradeció el trabajo conjunto con la Policía del Neuquén, el área de Planeamiento y la Dirección de Tránsito, tanto en la provisión de datos como en las tareas de prevención y control que se desarrollan durante todo el año en rutas y zonas urbanas.