No se usará ibuprofeno en pacientes Covid en Río Negro

El método de ibuprofeno inhalado no está aprobado por ANMAT

La diputada nacional de la UCR de Río Negro, Lorena Matzen le pidió a la gobernadora Arabela Carreras que se evalúe a través del ministerio de salud, la puesta en marcha de los mecanismos necesarios a los efectos de autorizar la utilización de Ibuprofeno nebulizable. Matzen propuso el uso como tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados Covid-19 bajo los términos metodológicos de “uso compasivo” para pacientes graves

En la carta, Matzen explicó que “entiendo muy importante que desde Salud se pueda contar con esta terapia como tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados con Covid-19. Ello sobre la base de sustento y antecedente que nos otorga el hecho que las provincias de Salta, Jujuy, Santa Fé y Córdoba, entre otras, cuentan con resoluciones de sus ministerios de salud que autorizan el uso compasivo del Ibuprofeno nebulizable. Asimismo, pongo en su conocimiento que he acompañado la presentación realizada por el Diputado Nacional Gonzalo del Cerro, en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley para que este tratamiento se incluya en todo el territorio argentino”

Fue el ministro Fabián Zgaib quien ratificó esta mañana que no se usará este fármaco en Río Negro y pidió no confundir a la población promocionando tratamientos no aprobados contra el coronavirus como el caso del uso de ibuprofeno nebulizable.

“Hoy no existe evidencia acerca de la seguridad del uso de este fármaco”, ratificó el ministro y explicó que “no existen ensayos clínicos apropiadamente diseñados en curso y además su uso no se encuentra avalada por la ANMAT, por lo cual no se recomienda para uso compasivo en el tratamiento de pacientes graves con Covid-19

Zgaib aseguró que esta definición está avalada por la Organización Mundial de la Salud y el Comité Asesor en Biotecnologías del Ministerio de Salud, que recientemente ratificó estas consideraciones.