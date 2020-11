Papá Noel con barbijo: se acercan las fiestas... ¿Por zoom?

Las fiestas de fin de año generan un sinfín de emociones y esta vez estarán potenciadas. No será un festejo habitual porque el 2020 llegó con una pandemia y sus consecuencias son a largo plazo. Realizar el balance de fin de año va a ser un desafío para todos los neuquinos luego casi un año de aislamiento, la perdida de seres queridos, la lejanía con familiares que no podrán viajar para las fiestas y la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus dejará en los festejo de navidad y año nuevo un sabor amargo.

Algunos profesionales de la salud manifestaron que la pandemia se basa en modelos matemáticos; si bien son exactos la gran mayoría de las veces estos modelos no se ajustan a lo que después realmente sucede porque hay una variable biológica, relacionada al comportamiento del virus y de las personas.

Sin embargo nadie puede hacer futurología respecto al COVID-19, "lo primordial es tratar de que la gente no corra el riesgo de contagiarse y de contraer la enfermedad en forma grave, aunque se esté transitando un momento de flexibilización de la cuarentena sea oficial o no oficial, la gente le está perdiendo el miedo al virus, y ya no se cuidan como antes, lamentablemente", sostuvo Mariano Mendéz, infectólogo a la redacción de mejorinformado.com.

Es necesario afrontar los problemas de la pandemia con una mejor comunicación. "Se vienen las fiestas y hay que pensar cómo van a ser con un Papá Noel con barbijo", es algo pensado por el propio Alberto Fernández.

Alicia Stolkiner, profesora de Salud Pública y Salud Mental y asesora del presidente, sostuvo que es necesario afrontar la pandemia del coronavirus con comunicación clara y alertó que es necesario pensar las fiestas de fin de año con un tapa boca. Además, agregó que es necesario abordar los problemas que genera la pandemia de forma interdisciplinaria con médicos, psicólogos, docentes y otros especialistas.

Por otro lado, Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectologia (SADI) y asesor del Gobierno en el combate de la pandemia, manifestó que las reuniones sociales en lugares cerrados serían un error y "difícilmente se habiliten antes de que tengamos la vacuna aprobada y disponible".

Lo importante antes de la llegada de las fiestas (en un mes y medio), es plantearnos que este año van a ser distintas y buscar alternativas para festejar con los familiares que estén en otras provincias: “Podemos usar las herramientas tecnologías para tener a los familiares cerca y utilizar esto como un beneficio para que la lejanía no sea emocional sino solamente física”, manifestó a este medio el psicólogo Alberto Luque.

Año nuevo impone realizar un balance de la lista de objetivos que teníamos para este 2020 pero muchos de ellos fueron descartados en el mes de marzo, por eso mismo el especialista aconseja que para el 2021, lo mejor es "planificar a corto plazo e ir viendo, no ir por grandes objetivos que si no se pueden llegar a cumplir la frustración volverá".

Se podría decir que este 2020 hemos dejado de celebrar muchas cosas: Semana Santa, día del padre, día de la niñez, día de la madre, los partidos de fútbol con el estadio lleno, recitales, estre otras cosas. La pandemia de COVID ha puesto en "pausa" el mundo, pero no ha conseguido detenerlo y todo apunta a que tampoco podrá con la Navidad.