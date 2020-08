Carreras justificó la actuación de policías en Bariloche

Luego de la intervención del Ministerio de Seguridad, que confirmó el inicio de un sumario a los policías que detuvieron a una mujer que paseaba con su perro sin respetar las restricciones vigentes en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras respaldó la actuación de la fuerza provincial y aseguró que "no se incumplió la ley, se ejerció la autoridad de una manera que no fue agradable".

Carreras estuvo en Bariloche, y se refirió al tema que fue tendencia en las redes sociales en todo el país el domingo, unas horas después de la detención de la mujer que paseaba con su perro y no acató la prohibición de circular que rige en la ciudad.

Estamos en tiempos tan insólitos, que es insólito que la ley diga que hay que detener a una persona por pasear a su perro

“Fue una situación muy desagradable. Nos muestra estas condiciones que se dan en estos tiempos de pandemia y aislamiento”, reconoció la mandataria, al tiempo que con respecto al accionar de los uniformados, justificó: “la policía procede en total legalidad”.

La mandataria hizo especial énfasis en dejar en claro que su gobierno tiene "un profundo respaldo en el accionar policial, cuando es en cumplimento de la ley. La policía está cumpliendo una función que no le es natural, por lo tanto estamos aprendiendo a transitar esta etapa”.

Luego reflexionó: “Estamos en tiempos tan insólitos, que es insólito que la ley diga que hay que detener a una persona por pasear a su perro”. Y para finalizar explicó que “si en el video la policía se retiraba, el discurso era al revés: Mirá como la policía deja a alguien que no está cumpliendo la cuarentena”.

PEDIDO AL PRESIDENTE PARA NO VOLVER A ASPO

La gobernadora también hizo referencia a que debió debió solicitarle al presidente evitar “volver atrás con las medidas” en Bariloche, como se tenía pensado desde Nación.

En alusión a las medidas nacionales anunciadas la semana pasada y a la situación de ASPO en la que quedaron algunas ciudades del país. “La semana pasada, el presidente convocó a 12 mandatarios para analizar la situación sanitaria. Bariloche estaba entre las ciudades en las que se preveía una vuelta al ASPO, es decir volver a cerrar muchas de las actividades que están abiertas”, inidicó Carreras.

“En diálogo con el presidente, le pedí que profundizáramos el análisis; postergamos la decisión al día siguiente y en conjunto con el ministerio de Salud de la Nación decidimos no volver atrás. Y me comprometí a convocar a la ciudadanía a respetar con las normas del distanciamiento, a no reunirse. Yo dije que confío en la ciudadanía de Bariloche son mis vecinos, vamos a respetar para no generar este contagio en ámbitos informales y privados”, relató la mandataria enfatizando en su pedido.