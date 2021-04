En Río Negro no se detectó la cepa de Manaos

En su tradicional informe semanal de la situación epidemiológica de la provincia, la Secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero señaló que “por el momento no se detectó la presencia de nuevas cepas de coronavirus en Río Negro. No hay ningún caso con cepa de Manaos positiva. Si vemos una gran replicación en los contagios”

Agregó que “me enoja que no entendamos, que es tan sencillo y tan simple no contagiarnos si mantenemos los 2 metros, usamos el tapaboca, ventilamos los ambientes, usamos alcohol en gel y nos lavamos las manos. Es lo único que necesitamos para no contagiarnos y poder frenar esta curva

Con respecto al Plan de Vacunación en Río Negro, detalló que “Río Negro recibió 140.852 dosis. Y se aplicó el 98,7%. Somos una de las provincias que más aplicó las vacunas que recibió. Aplicamos 138.960 dosis. De la población objetivo a vacunar tenemos más de 50% ya vacunado. En muchas de las ciudades, incluyendo Viedma, ya se empezó a vacunar a menores de 60 que tienen factores de riesgo”

Y aclaró que “la vacuna no evita el contagio, sino evita las complicaciones severas. Hemos recibido un montón de pedidos, de hoteleros, taxistas, que todos quieren ser declarados esenciales para recibir la vacuna. La verdad es que todos nos queremos vacunar, pero, lo único importante saber es que, tenemos que evitar la terapia intensiva de todas las personas que tienen riesgo»

Vacunas aplicadas: 138.960 es decir un 98,7% del total recibido

Dosis por grupos priorizados (incluye 1° y 2° dosis)

Personal de Salud: 28.972

Personal estratégico: 20.706

Personas mayores de 60 años: 83.561

Personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo: 5.721

Fuentes: SISA–NOMIVAC–Ministerio de Salud de Río Negro