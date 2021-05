El Hospital de Zapala, sin camas de terapia ni personal

La segunda ola ya comienza a sentirse en toda la Provincia de Neuquén. Durante el fin de semana, se conoció la noticia del fallecimiento de un paciente en Villa la Angostura a la espera de una cama de terapia intensiva. Ahora, trabajadores del hospital de Zapala advierte sobre su colapso: hay 18 camas ocupadas y personal para atender solo 16.

“No hay quienes atiendan las camas de Zapala. De 18 camas ocupadas, hay personal para atender 14. El personal que está, está saturadísimo. Los médicos están haciendo las guardias cada 48 horas prácticamente”, aseguró Daniela Rojas bioquímica del Hospital “Dr. Jorge Juan Pose”.

Sobre este punto, dijo que el problema no es solo la falta de camas de terapia intensiva, sino que se trata de la falta de personal capacitado. “El problema no es solo las camas, porque las camas solas no se atienden”, afirmó en diálogo con 24/7 Canal de Noticias.

En este marco, apuntó contra el Gobierno y su “falta de decisiones para reforzar lo sanitario”: “La provincia tomó deuda por 140 millones pero en los hospitales seguimos con el mismo colapso”. Además, aseguró que hubo mucho tiempo para reforzar al personal pero “se espera al colapso y no se toman las medidas necesarias”. “Se pensaba que con la vacunación se iba a frenar la segunda ola, pero las vacunas no llegaron”, remarcó.