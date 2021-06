"Las restricciones de ahora las veníamos pidiendo hace mucho"

En el marco de un colapso sanitario en toda la provincia por el récord de casos de coronavirus, y el notable incremento en las muertes diarias, desde distintos sectores de la Salud se han pronunciado en reclamo de mayor control y restricciones a la circulación. Desde el sector privado, el doctor Rodrigo Rabuffetti, director del CMIC de Neuquén contó en AM550 que "la situación es gravísima con el 100% de ocupación de camas, más allá de haber incrementado la capacidad de manera importante". En este sentido aseguró: "Estamos convencidos que la disminución de la circulación incide en la tasa de contagios, y eso le insistimos al gobernador para que más personas tengan la chance de acceder a la atención ante casos críticos"

En relación a la diferencia que se evidencia entre la primera y segunda ola, Rabuffetti contó: "Todos sabíamos que esta cepa de Manaos tenía muchísima más contagiosidad que la primera, y hoy es la que más circula en Neuquén. Afecta más a pacientes jóvenes o con problemas de obesidad, pero también afecta a jóvenes e incluso niños sin factores de riesgo"

"Hay personas jóvenes que llegan con cuadros muy graves. Y las personas jóvenes resisten mucho más en las internaciones y eso también explica el colapso. Por otra parte, la vacunación está mostrando sus efectos en los mayores".

En relación a las medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial para tratar de frenar el ritmo de contagios, el médico aseguró: "Estas restricciones de ahora las veníamos pidiendo hace mucho tiempo para no tener esta pelea del día a día de a quién le damos una cama de terapia"

La correcta atención ante casos graves es uno de los factores que inciden en la supervivencia de los pacientes, más allá de la virulencia de la enfermedad, que ya ocasionó 78 mil muertos en el país. Sin embargo, Rabuffetti asegura que lo que se debe tratar hoy, es que la gente no llegue a terapia, y eso se logra disminuyendo la circulación: "Hoy el principal problema que tiene el mundo y la Argentina es el recurso humano, por eso, solo ampliar en camas de terapia no soluciona nada, porque no hay gente especializada para atenderlos. Lleva entre 5 y 7 años la capacitación. Lo que debemos tratar es que la gente no llegue a la terapia"