Pechen se prueba el traje de precandidata a vice

El enigma que gira en torno al compañero o compañera de fórmula del precandidato a gobernador por el MPN Azul, Marcos Koopmann, estaría cerca de revelarse. Con la fecha límite para la presentación de las listas (13 de octubre) prácticamente al alcance de la mano, comenzó a circular con fuerza la versión de que la precandidata a vicegobernadora sería Ana Pechen, quien tiene experiencia en el cargo por haber hecho dupla con el ex gobernador Jorge Sapag.

Pechen, quien ha participado de los actos y actividades destinados a promocionar a Koopmann cuenta con el respaldo mayoritario del sector que tiene como principales referentes a Sapag y al gobernador Omar Gutiérrez y que también integra el intendente capitalino, Mariano Gaido.

Pechen es una personalidad académica que incluso fue rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y hoy integra la Convención del partido, organismo en el que escolta a Sapag.

Este miércoles, Pechen fue entrevistada en los estudios de 24/7 Canal de Noticias y AM550, y se refirió tanto a la decisión de Rolando Figueroa de ir a 2023 por fuera del partido como a la campaña de Koopmann. “El partido está funcionando perfectamente, nunca hubo problemas para la participación”, dijo y agregó que “todas las elecciones que ganó Rolando fueron dentro del MPN”.

“Aquellos que militamos en el MPN, tenemos muy clavado en el corazón el cariño, el afecto y la lealtad por el partido y eso influye. Por eso es muy difícil decir yo me voy del MPN, sigo teniendo los mismos principios pero me voy a otro lado y construyo con otra gente”, señaló Pechen sobre la salida de Figueroa y aseguró que “está bien que se lo proponga a la gente, pero no es el Movimiento Popular Neuquino, es otra cosa”.