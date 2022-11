Escándalo con Planes Sociales: cobraba hasta una docente

El próximo 29 de noviembre se formularán cargos a 21 personas involucradas en las estafas con Planes Sociales en Neuquén, en principio bajo la figura de "Asociación ilícita", según confirmó a AM 550 y el canal 24/7 Noticias, el Fiscal Jefe Pablo Vignaroli. Además, indicó que de la investigación surge que una docente también cobraba esa asistencia.

"Tenemos, desde el director de Planes Sociales, las dos personas que lo secundaban y después hay bastantes personas que estaban en plantas políticas. Inclusive, tenemos un caso de una persona que figuraba como beneficiaria de un plan social, y determinamos que era empleada del estado, más precisamente del Consejo Provincial de Educación", como docente, sostuvo.

Esa persona, sostuvo Vignaroli "sale de la media, de quienes están como beneficiarios, ya que no podía ignorar que no estaba desocupada y no podía acceder a un plan de desocupados, sin embargo, lo cobró hasta julio de este año". Esto les permitió a quienes estudian el caso "empezar a investigar uno por uno, las personas que figuran como beneficiarias, a ver si en realidad tampoco estaban en posiciones de acceder a un plan, con lo cual esto te muestra también, de alguna manera, que se daban listados de 2.000, 3.000 personas, si verificar los requisitos, lo cual es uno de nuestros postulados. Ese va a ser uno de nuestros postulados en la formulación de cargos".

"La punta de la pirámide, estaría dada por el director de Planes Sociales, y secundado por las dos personas que lo ayudaban en sus funciones. Esto en base a lo que surge de la reglamentación y de la legislación aplicable, ya que estaba todo delegado en el director de Planes Sociales, lo relacionado con la confección de las listas, lo relacionado con la verificación de que las personas que se incluían en las listas cumplieran con los requisitos de la ley e inclusive con la asignación del monto que iban a cobrar", indicó el funcionario judicial.

"Esto último es muy importante porque en el expediente, llamémoslo formal, se asignaba una cantidad de personas y con montos determinados y luego se verificaba que no todas las personas que estaban en la lista recibían o se les acreditaba en sus cuentas el monto asignado y eso permitía que se cambiaran los montos a las otras personas sin que variara la partida asignada para pagar ese plan", aclaró en la entrevista.

"Hasta ahora lo que tenemos, es que 'la punta de la pirámide' sería el Director de Planes Sociales, y secundado por las personas que lo asistían en sus funciones".

Las maniobras se realizaron durante 2020, 2021 y 2022, aunque para la formulación de cargos en una primera instancia, se va a tomar el periodo enero-julio 2022, en el mismo se ha logrado obtener imágenes de algunos cajeros automáticos donde se habrían realizado las extracciones de dinero. Esto da la pauta clara de las personas con el rol de "extractores", quienes asistían a los puntos de extracción acompañados de los beneficiarios para retirar el dinero. En este sentido, la Fiscalía ya elevó el pedido para acceder a la misma información, pero de los periodos 2020 y 2021.

Pablo Vignarolli también descartó al momento la participación de empleados del banco: "No nos surge, desde el mismo informe del Banco, que hayan habido empleados involucrados".

Aquí la entrevista completa: