Márquez: “La hormonización infantil es una locura”

Con el ácido tono que la caracteriza, la concejal de la ciudad de Neuquén, Nadia Márquez, se refirió a los procesos hormonización en menores de edad para realizar cambios de género y los calificó como una “locura”. Al mismo tiempo, en su visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, la edil capitalina habló de su flamante alianza con el candidato a gobernador Rolando Figueroa y precisó que su objetivo “es integrar equipos”, más allá de lo electoral.

Luego de repasar los motivos que la llevaron a votar en contra del Cupo Laboral Trans, al que consideró como una medida sin relación con la idoneidad de las personas, la referente de la Democracia Cristiana en la ciudad indicó que “a mi me parece una locura” que esté permitida la hormonización de menores, con el objetivo de cambiar de género, en el país.

En diálogo con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, añadió que “mientras en la ciudad aprobamos una ordenanza que establece que solo después de los 16 años se puede andar en monopatín eléctrico, un chico de 11 o 12 años puede bloquear sus hormonas masculinas o viceversa, con total libertad”. Comentó a su vez, que “muchas veces mi postura parece una aberración en estos temas” debido que hoy todo “está excesivamente ideologizado”.

Si bien mencionó que no tiene problemas con que una persona adulta decida libremente iniciar un tratamiento para cambiar de género, “aunque no lo comparta ni lo promueva”, sí detalló que “me preocupa mucho en los casos de los menores” y agregó que cada vez “hay más centros de hormonización habilitados”.

“Me parece una locura que cuando un menor 16 años no puede beber, no puede comprar bebidas alcohólicas, no puede manejar, pero sí de un día al otro decide cambiar de género y cuenta con la aprobación de sus tutores y de un juez de menores, lo puede hacer tranquilamente”, remató Márquez, de reconocida militancia provida y en apoyo a los valores de la familia tradicional.

Ya en el plano estrictamente político electoral, la concejal habló de su reciente apoyo a la candidatura del diputado nacional Rolando Figueroa, con quién ya tenía relación al ver integrado su lista en las internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en 2018. Reiteró que la alianza no solo es un acuerdo electoral, sino que tiene como fin “integrar equipos”, aclarando además que “yo no soy de las que se esconde detrás del paraguas de otro”.

Del nuevo espacio que conduce el exvicegobernador, destacó que se trata de una fuerza en “donde no todos no piensan necesariamente lo mismo”, pero que sí coinciden en la necesidad de “cambiar el actual status quo de la provincia”, en un contexto local marcado por los fondos extraordinarios que provee el desarrollo de Vaca Muerta.

En relación con lo anterior y al repasar la gestión del actual ejecutivo neuquino, Márquez hizo foco en el manejo de los recursos públicos, que según su visión, “no tienen la prioridad que deberían tener”, generando como consecuencia “una realidad pobre y precaria para Neuquén”. Puntualmente, cuestionó la falta de ahorro en el Estado y puso como ejemplo los recientes pases a planta permanente en áreas como Desarrollo Social.

Por último, la edil de la Democracia Cristiana también mostró una posición crítica con los planes sociales, manifestando que “son necesarios para la política”, y señaló en esa línea que la dirigencia tanto nacional como provincial “está llena de gente que más allá del estado, no podría sobrevivir en otro ámbito”.

