Jubilados podrán ir a la Defensoría del Pueblo

La falta de respuestas del PAMI a las asociaciones de Oftalmólogos de Neuquén, y también de Río Negro, obligó a los profesionales a interrumpir el convenio existente, y cortar las prestaciones a los afiliados. Casi 150 mil adherentes a la obra social de los jubilados en las dos provincias quedaron sin cobertura de una práctica médica esencial en la tercera edad.

La presidenta de la SON, Anabel Larrañaga recordó que estuvieron más de seis meses intentando consensuar una nueva cápita , o lograr al igual que todas las demás ramas médicas, cobrar por prestación, pero PAMI no sólo no mejoró la oferta - cuatro veces menor a la inflación anual- si no que tampoco los incluyó o igualó con el resto de las disciplinas.

Pami no modifica el valor de las prácticas desde el 2019, lo que resulta imposible para los oftalmólogos continuar con estudios o cirugías de complejidad que requieren los pacientes.

Ante la apatía del organismo nacional que no responde ni ofrece alternativas, el Defensor del Pueblo de Neuquén, ofreció que los jubilados realicen sus reclamos mediante la Defensoría , con el objetivo de obtener cobertura a las prácticas por las cuales aportaron durante si vida laboral activa, y siguen aportando como jubilados a la obra social.

La presidenta del SON indicó que los afiliados que no puedan personalmente realizar el reclamo en la Defensoría, aporten sus datos personales a cada médico, los que se ocuparán de elevar el pedido.

