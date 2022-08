Estiman que 1680 chilenos podrán votar en la región

A poco más de dos semanas de que se realice el plebiscito por la nueva Constitución de Chile, cerca 1680 ciudadanos chilenos estarán habilitados para votar en toda la provincia de Neuquén y parte de Río Negro. El evento eleccionario se realizará el próximo 4 de septiembre y no será de carácter obligatorio para los residentes en el exterior.

En diálogo con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, Jorge Beals Pott, el Cónsul de Chile en Neuquén, confirmó el número aproximado de ciudadanos de la región que podrán participar del referéndum, aunque aclaró que todavía resta conocer el padrón definitivo. También, señaló que la participación del electorado chileno en Neuquén y Río Negro suele ser baja “porque se trata de gente generalmente mayor, muy afincada en la Argentina”.

El funcionario explicó que el único espacio habilitado para emitir el sufragio será el consulado de Chile en Neuquén, ubicado en la calle Rioja al 241 de la capital provincial. Además, manifestó que el plebiscito constará de un sistema de boletas, en donde el elector solo encontrará dos alternativas: Apruebo o rechazo el proyecto de la nueva Constitución.

Este Plebiscito Constitucional tuvo como punto de origen el estallido social ocurrido en 2019, que incluyó la modificación del texto constitucional entre sus principales reclamos. Como respuesta a aquella crisis, en 2020 se celebró otro Plebiscito Nacional, que aprobó con el 78% la conformación de una Convención Constitucional, el paso previo para la iniciar el proceso de reforma constitucional.

A mediados de julio pasado, la Convención dio a conocer el borrador de la nueva Constitución y el 4 de septiembre los ciudadanos chilenos decidirán, a través del referéndum, si lo aprueban o no. A diferencia del resto de las elecciones en Chile, en donde la participación es voluntaria, el voto será obligatorio para la población residente en el país en esta ocasión.

Por otra parte, Beals Pott, en comunicación con el programa Mejor de tarde, aseguró que la participación electoral de los ciudadanos chilenos de Neuquén y Río Negro suele ser históricamente baja. “Muchas veces, me comentan que ya no entienden la política de Chile, por lo que prefieren no votar”, expresó el cónsul.

Al ser consultado por posibles cambios en los requisitos para cruzar la frontera, el funcionario chileno explicó que “aún no hay ninguna información oficial”, pero que todo apuntaría a “simplificar los trámites”.

En los últimos días, algunos medios chilenos y argentinos informaron que desde el 1 de septiembre ya no se exigirá la homologación de vacunas contra el coronavirus ni la presentación de la declaración jurada C19. “Aún no fuimos informados, pero a partir de los trascendidos, serán requisitos mucho más relajados”, concluyó Beals Pott.