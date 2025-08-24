Durante la tarde de éste domingo, las ráfagas de viento en San Martín de los Andes que en algunos sectores superaron los 80 km/h, provocaron que parte del techo de la Biblioteca 9 de Julio fuera arrancada y arrastrada hasta el destacamento de Bomberos Voluntarios.

Aún no se pudo confirmar si la zona afectada corresponde a la parte del techo que había sido renovada hace poco más de un mes. La sección dañada anteriormente en 1994, tras un tornado en junio de ese año, había sido reparada, pero presentaba filtraciones. Con fondos enviados por el gobierno provincial, la comisión directiva decidió renovar el techo por completo.

El incidente se produjo en medio de una alerta naranja vigente desde ayer, emitida por la intensidad de los vientos en la localidad y en toda la provincia, recomendando precaución a la población.

Las autoridades municipales y de bomberos se encuentran evaluando los daños y coordinando tareas para asegurar la zona, mientras se determina el alcance del daño al inmueble histórico y cultural.

Se recuerda a los vecinos extremar cuidados y evitar transitar cerca de techos o estructuras susceptibles a ser arrastradas por el viento, hasta que finalicen los trabajos de resguardo y reparación.