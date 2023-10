Levantaron el corte en ruta 7, pero amenazan con volver

Desde la Municipalidad de Neuquén se comprometieron con los vecinos que mantenía un corte en ruta 7 y afirmaron que a lo largo de este sábado, llegarán camiones de agua para abastecer a los sectores que protagonizaban las medidas de fuerza, denunciando la falta de suministro.

En este contexto, ya se puede transitar por el sector, a la altura de la fábrica Fasinpat, lo que significa un gran alivio para los automovilistas. De todas formas, los vecinos del Barrio Unión, Trébol II y el Choconcito; afirmaron que se mantienen en estado de alerta y aseguran que si los camiones de agua no logran abastecer a todos, volverán a manifestarse mañana (domingo de elecciones).

Cabe recordar que quienes viven allí, comenzaron un corte total - el viernes - para visibilizar la denuncia que sostienen desde hace días: no tienen suministro de agua, luego de las obras que se inauguraron hace poco más de un año: "No tenemos agua de red, el camión no pasa y por eso estamos cortando la ruta", dijo ayer Abigail, una de las vecinas afectadas.

Por la medida de fuerza, el tránsito del viernes fue un verdadero caos. Agentes de la Policía trabajaron en el sector para desviar el enorme caudal de automóviles por las colectoras aledañas. No obstante, la fluidez del tránsito fue muy lenta por lo que se recomendaba - directamente - evitar esa zona.

El acuerdo momentáneo se logró a través de la presencia de referentes de Defensoría del Pueblo y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), quienes hablaron con los vecinos para que levanten el corte.