VIDEO: llovió un poquito y entró agua en la guardia del hospital

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, cayeron cuatro milímetros de lluvia durante este domingo en la zona del Alto Valle. Y esto, además de generar complicaciones a quienes tenían que ir a votar, provocó dificultades en la guardia del hospital Francisco López Lima de Roca. Alrededor de las 17:30, cuando se inició el chaparrón comenzó a ingresar agua por los focos de luz.

Desde el gremio ASSPUR advirtieron la situación. Explicaron que “el agua caía por los focos de la luz del sector de la guardia. Lo peor es que no se suspendió el servicio. Se siguió atendiendo a los pacientes igual, porque había mucha gente que requería el servicio. El personal de mantenimiento se subió al techo del hospital para limpiar las canaletas que estaban tapadas. Lo peor es que no llovió demasiado, fue un chaparrón corto, con bastante agua. Menos mal que no siguió lloviendo”.

Agregaron que “la falta de mantenimiento en los hospitales públicos se nota. El sector de la guardia tampoco tiene agua caliente. Además, faltan insumos. A la gente se le ponen yesos que son muy finitos. La falta de insumos es realmente preocupante”.

Así se llovió el techo de la guardia del hospital de Roca:

En Viedma se incendió una caldera

No fue una tarde como la de cualquier sábado. Un gran susto se llevaron los médicos y enfermeros que prestan funciones en el hospital Artémides Zatti de Viedma cuando se prendió fuego el motor de la caldera de calefacción que está ubicada en el área de Radiología. Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó durante un rato y pudo controlar la situación.

Desde el gremio ASSPUR explicaron que hace más de un mes advirtieron del mal funcionamiento que se venía observando en la caldera y que esta situación se podría haber evitado si se hubiese realizado el mantenimiento correspondiente.

Expresaron, además, que “nos preocupa la sobrecarga eléctrica que tiene el hospital que pone en riesgo el funcionamiento pleno de todo el edificio, pero también la vida de los trabajadores y pacientes que acuden al hospital. Todo fue advertido a la dirección del hospital y al ministro de Salud, Fabián Zgaib”.