UnTER: “le daríamos un desaprobado a la gestión de Carreras”

Ni siquiera en el final de la gestión de Arabela Carreras la relación entre la mandataria y el gremio de los docentes rionegrinos, UnTER pudo mejorar. Y desde el gremio tampoco tienen muchas expectativas de la gestión que iniciará Alberto Weretilneck el próximo 10 de diciembre.

Silvana Inostroza, titular de UnTER, explicó en Radio La Super de Roca: “Nosotros le daríamos un desaprobado a la gestión de Carreras. Fue un periodo en la que hemos estado permanentemente en conflicto. La Educación Pública perdió muchos días de clases y la única responsable fue Carreras, con las definiciones que tomó respecto de la parte salarial que nos hizo. Fueron muy malas, muy alejadas de la realidad. Por eso las determinaciones que tomamos desde el sindicato que han sido salir a la calle y a pedir más aumentos. No tuvimos las mejores respuestas, no avanzamos significativamente en el blanqueo de nuestro salario. No nos escuchó pidiendo la derogación de la moratoria para jubilarnos. En todos los temas de definición política que le planteamos no tuvimos respuestas, no fue una buena gestión. Fue una actitud provocadora y de confrontación permanente. No nos parece una manera de conducir una provincia”.

Y sobre la gestión de Weretilneck, Inostroza señaló: “No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Queremos un gobierno que nos escuche y nos de respuestas. Que trabajen para que se vean cambios. El nuevo gobierno debe pensar en la calidad del salario del trabajador de la Educación. Hay cuestiones de política educativa en las que hace mucho tiempo queremos avanzar y nos parece importante, muchas hacen a la calidad educativa para nuestros alumnos”.