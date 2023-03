Pechen: "Se dedican a tirar pirotecnia, pero con Marcos no hemos devuelto ninguna agresión"

"La pirotecnia verbal es lo que utilizan en la campaña política y no es nuestro caso. Hay actores de la política que tiran pirotecnia contra nosotros, pero Marcos y yo no hemos devuelto ninguna agresión", aseguró Ana Pechen- candidata a vicegobernadora por la Lista Azul- al aire en AM 550 luego del acto de lanzamiento de campaña este viernes en AFUVEN.

En esa línea, la candidata azul señaló que "vienen anunciando propuestas desde el día que presentaron lista", con proyectos pensados para Educación, Vivienda (problemática que "afecta a buena parte de la provincia"), Salud y Seguridad. Además, descargó que a diferencia de otros sectores, ellos en lugar de agredir adversarios, se dedican a presentar propuestas.

También así opinó que "no cree que haya una elección polarizada" rumbo al 16 de abril y afirmó que "no hay que desmerecer a candidatos de partidos tradicionales como el PJ, ARI y la UCR".

Sobre su disputa con el partido que encabeza Rolando Figueroa junto con Gloria Ruiz, Neuquinizate, hizo referencia a que "las alianzas en Argentina no tienen buena historia" y pidió "fidelidad" a los partidos con sus principios para que la "sociedad sepa qué es lo que vota". "Cuando hay rejunte de voluntades para obtener un resultado electoral, la sociedad no puede saber cuál es el futuro", concluyó.

Además afirmó que su partido tiene "verdades incontrastables" respecto a su gestión, que no tienen miedo a lograr acuerdos provinciales, a pesar de la grieta, y que tampoco tienen "problemas de relación de poderes como ocurre a nivel nacional".