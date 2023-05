Caso Castillo: “el pedido de perdón fue inútil, no hubo arrepentimiento”

Tras el fallo de este lunes del jurado popular que declaró culpable a Ramiro Gutiérrez por el asesinato de Facundo Castillo y cinco tentativas de homicidio más, esta mañana habló Emiliano Castillo, el hermano de Facundo.

Explicó en Radio La Super que “hace mucho que estábamos esperando el juicio. Hace mucho que venimos pidiendo justicia, por fin llegó y conforme a lo que estamos pidiendo. Estamos un poco más tranquilos, esto nos cambió la vida para mal y con esto espero que tengamos un poco de tranquilidad”.

Agregó que “algo que vi desde el principio es que se acercó mucha gente, mi hermano era muy querido y participaba de muchos lugares y toda esa gente se acercó. Mi hermano de alguna manera los tocó y se pusieron la bandera de pedir justicia y no nos dejaron caer en los momentos más duros, gracias a esa gente llegamos firmes al juicio”.

“Se trabajó muy bien, la fiscalía como nuestros abogados, trabajaron muy al detalle, se juntaron un montón de pruebas y desde la verdad, sin sacar testigos de la galera se consiguió una solidez que a uno le da tranquilidad. Estaba muy confiado que el jurado al ver las pruebas no iba a dudar que esto había sido un homicidio”, explicó.

El pedido de perdón de Gutiérrez

Emiliano Castillo expresó que “Gutiérrez se llevó el mundo por delante, agarró un auto como un arma por un enojo, por una pelea previa y pasó por encima a un grupo de chicos. Siempre se habló de la soberbia, cualquier persona que es capaz de hacer tal cosa es porque no tiene valor por la vida del otro. Para mí, ese cambio lo hizo para utilizar la carta de llegar al jurado, por suerte el jurado se centró en las pruebas y no se conmovió en verlo llorar. Además, fue un perdón manteniendo la postura, es un perdón inútil, no hubo arrepentimiento”.