Sens: “los planos no existen desde 1978 y siempre estuvo habilitado”

Desde que el local bailable Sens, donde años atrás funcionó Las Palmas, anunció que abrirá sus puertas fueron muchos los inconvenientes que se presentaron en la localidad neuquina y el debate llegó hasta el Concejo Deliberante.

Algunos apoyan la apertura del boliche y otras se niegan a que abra porque allí fue donde fue visto por última vez Sergio Ávalos el 14 junio de 2003. Desde el municipio capitalino, la negativa fue fundamentada en que el local a pesar de sus reformas no cuenta con la licencia necesaria para la apertura.

A pesar de tantas idas y vueltas, su dueño Nicolás Vaamonde, indicó a Mejor Informado que local de la calle Primeros Pobladores está en regla, abrirá sus puertas el próximo sábado y por ese motivo entregó este lunes al municipio la documentación de un arquitecto sobre las condiciones estructurales del edificio y una certificación de un escribano, donde consta que Sens, no tiene impedimentos para que el local funcione según la normativa vigente comunal.

“Los planos actualizados del lugar no están, pero nosotros entregamos al municipio un informe de un arquitecto donde certificó que la parte estructural está en perfecto estado”, dijo Vaamonde agregando que lo “mínimo que pueden hacer es entregarme una habilitación provisoria porque los planos que ellos me piden no existen desde 1978 y el local estuvo habilitado siempre”.

Además, Vaamonde fue más allá y para dar pelea en las últimas horas se conoció que sumó a su equipo de letrados, al famoso abogado Matías Morla, quien defendió nada más y nada menos que a Diego Maradona. “Quédate tranquilo que el 8 abrís, porque no hay nada para que no te habiliten”, le dijo Morla al empresario en una reunión que mantuvieron en Buenos Aires.

Matías Morla y Diego Maradona

“Mínimamente estamos exigiendo una habilitación provisoria para poder abrir, sino es por el lado municipal lo haremos por la vía judicial”, expresó Vaamonde en comunicación con Mitre Patagonia en el programa “Así Estamos”.

“No queremos que la municipalidad tenga dudas absolutamente en nada y nosotras tampoco, lo único que queremos es poder trabajar en paz, porque ese es nuestro objetivo y proyecto desde un principio”, subrayó el empresario.

Al ser consultado sobre las medidas judiciales que tomará si no consigue la habilitación, Vaamonde explicó que “los papeles están todos en reglas, los presentamos por mesa de entrada y ahí constan las fechas, por lo tanto si el municipio no nos habilita, no me queda otra que presentar un recurso de amparo”.

Con respecto a la contestación que le dio el municipio cuando comenzó los trámites para la apertura del local, el empresario indicó que “tiene todos los papeles en regla donde constan las fechas exactas”; y le que le indicaron en su momento tenía que presentar los informes de “sonorización, impacto ambiental y seguridad e higiene, los cuales están presentados y sellados por el municipio”.

La semana pasada un proyecto de ordenanza para prohibir la apertura de boliches en la zona donde está Sens ingresó al Concejo Deliberante y generó varios cruces entre los concejales. Como no pudo ser tratado sobre tablas, pasó a la comisión dónde será tratado en los próximos días. “La ordenanza si sale no es retroactiva, por eso que lo aprueben o no para mi es indistinto, por eso voy a continuar para adelante”, explicó Vaamonde.

La apertura de Sens generó una polémica que refleja la tensión entre aquellos que defienden la vida nocturna como parte esencial de la cultura urbana y quienes temen los posibles efectos negativos que este tipo de establecimientos pueden tener en la seguridad y el bienestar de la comunidad. El próximo sábado, con o sin apertura, habrá un nuevo capítulo en esta historia.