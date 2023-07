La Municipalidad inspeccionará Sens y se sabrá si podrá abrir

La Municipalidad de Neuquén, notificó este martes por la tarde al dueño del boliche Sens (ex Las Palmas), que el miércoles realizará una inspección en el boliche bailable. Será un día clave para Nicolás Vaamonde, porque a través de la misma finalmente podrá saber si el próximo sábado 8 de junio estará habilitado de forma legal para realizar la apertura.

A través del expediente N°390-G-10, la Subsecretaria de Obras Particulares municipal, le comunicó a Vaamonde que “en función a la nota presentada por el arquitecto Carlos Lacourling, le solicitamos coordinar una visita en el inmueble ubicado en Primeros Pobladores, al fin de realizar la inspección con los planos correspondientes”.

El dueño de Sens, junto a su arquitecto, el lunes pasado entregaron una certificación sobre las condiciones estructurales del edificio y una documentación de un escribano, donde consta que el local no tiene impedimentos para que el inmueble funcione según la normativa vigente comunal.

En dialogo con Mejor Informado, Vaamonde dijo que está terminado de cumplimentar los papeles que le solicitó el municipio "la idea principal es que ellos estén tranquilos y nosotros también de que tenemos todo en regla”. Además, agregó que “continua con la idea de abrir el próximo sábado”.

Nicolás Vaamonde, dueño de Sens

“Nosotros tenemos todos los papeles en regla para poder abrir el 8 de junio, lo único que faltaba era que nos pongamos de acuerdo”, indicó Vaamonde, agregando que “entregaron en tiempo y forma los informes” de sonorización, impacto ambiental y seguridad e higiene que en su momento fueron solicitados por la comuna.

Uno de los principales fundamentos que dio el Municipio para no habilitar el local bailable fue que el suelo del mismo no es factible. Al respecto Vaamonde explicó que “hay un error en la licencia que yo solicite, porque ellos creían que estaba pidiendo una para boliche bailable y la que pedí es gastronómica bailable, por eso estoy habilitado para abrir”.

Para finalizar, Vaamonde explicó que “los papeles están todos en reglas, los presentamos por mesa de entrada y ahí constan las fechas, por lo tanto si el municipio no nos habilita, no me queda otra que presentar un recurso de amparo de forma ordinaria”.

Por qué la municipalidad no habilita Sens

La semana pasada un proyecto de ordenanza para prohibir la apertura de boliches en la zona donde está Sens ingresó al Concejo Deliberante y generó varios cruces entre los concejales. Como no pudo ser tratado sobre tablas, pasó a la comisión dónde será tratado el jueves 6 de julio.

En dialogo con medios de comunicación el secretario de Coordinación e Infraestructura de la municipalidad, Alejandro Nicola expresó que “el lugar no cuenta con un contrato de alquiler, sino lo que hay es un comodato que fue presentado esta semana donde se indica que hay un local gastronómico con anexo bailable, algo que fue mutando con el tiempo”.

Con respecto al uso del suelo, Nicola explicó que “la autoridad de aplicación es la Subsecretaria de Obras Particulares, que analiza de acuerdo a las normas vigentes y al código urbano de la ciudad si las condiciones del suelo corresponden o no para que funcione un boliche bailable”.

Sens por dentro

En este sentido el secretario detalló que por ese motivo, luego Vaamonde presentó un nuevo comodato donde aparece que el local funcionará como local gastronómico. “Tenemos que certificar si lo que fue presentado en el plano del inmueble corresponde con la reglamentación vigente municipal”, indicó Nicola.

“De acá al sábado 8, no van a llegar con los trámites correspondientes que tienen que hacer, por lo tanto es casi imposible que se realice la apertura porque no cuenta con una licencia comercial”, finalizó Nicola.