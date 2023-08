Homicidio en Viedma: se cumple un mes y no hay sospechosos

Este miércoles se realizó otra marcha en demanda de justicia por el crimen de Jonathan Caracciolo, el joven que fue baleado cuando salió a comprar pan el 4 de julio en el Barrio 30 de Marzo de Viedma. La movilización pasó por el ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía, la Justicia rionegrina y la municipalidad de Viedma. La investigación no tiene ningún sospechoso hasta el momento.

Ángela Riquelme, la viuda, pidió a los vecinos de Viedma que la acompañen en el pedido de justicia. "Denunciá, acércate a la fiscalía 4 y aportá todos los datos certeros para que paguen, porque aún están libres viviendo la vida, mientras nosotros sufrimos su ausencia”, explicó.

Agregó que “decidimos pasar por la municipalidad para que el intendente Pedro Pesatti haga algo, que colabore y salga a pedir justicia con nosotros. Que se acerque y hable con la gobernadora Carreras porque no hay nadie en la calle. En el barrio los tiros continúan, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo robos, delincuencia, y nadie hace nada. La ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor jamás nos atendió. Nunca. No hemos hablado con esa señora, no sabemos quién es. Entonces, que vengan y den la cara”.