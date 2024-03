Pruebas Aprender fueron recibidas solo por 3 de cada 10 directores

En la provincia de Neuquén, sólo 3 de cada 10 directores escolares declararon haber accedido a los reportes con los resultados de su escuela en la prueba Aprender 2019, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Cabe aclarar que esta información se obtuvo a partir de las pruebas Aprender 2022, en las que se incluyeron preguntas a los directores de escuelas secundarias sobre el acceso y uso que tuvieron de los reportes con sus resultados de las evaluaciones anteriores (2019).

La devolución de los resultados de evaluaciones estandarizadas a las instituciones educativas, por medio de reportes sobre el rendimiento de los estudiantes, es una política efectiva para mejorar los aprendizajes de Matemática y Lengua y puede reducir la repitencia escolar.

Según el estudio de la ONG, en Neuquén, el 33,5% de los directores escolares declararon haber accedido a estos reportes, una cifra muy por debajo del promedio a nivel nacional, que fue de 63,8%.

El informe “Uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, a cargo de Alejandro Ganimian (New York University), Leyre Sáenz Guillén y Martín Nistal, integrantes de la organización, además de analizar la literatura sobre la devolución de información de pruebas estandarizadas a las escuelas, evaluaron el acceso a los reportes de las pruebas Aprender en las provincias argentinas, y cómo los gobiernos y los equipos directivos utilizan esos datos.

En Neuquén, el 31,9% de los directores de secundaria afirma que su escuela no accedió a reportes de resultados de Aprender, mientras que un 34,6% no sabe si se accedió o no. Del 33,5% que sí tuvo acceso, un 16% lo hizo de forma virtual y un 17,5% en formato impreso, según informaron los propios directores en respuesta a un cuestionario incluido en el operativo Aprender 2022 sobre las pruebas del año 2019. Neuquén junto a Santa Cruz (38,6%), son las provincias que registran los niveles más bajos de acceso. En el otro extremo, los directores de escuelas en Córdoba (89,9%) y Entre Ríos (84,5%) se destacan por los altos niveles de acceso a estos reportes.

Datos para una mejor gestión educativa

A nivel nacional, 8 de cada 10 directores (84,5%) que accedieron al reporte escolar reconocen que les sirvió como insumo para la gestión educativa. Solo 4 de cada 10 directores (39,1%) que accedieron al reporte participaron junto a funcionarios y equipos provinciales en espacios de trabajo sobre el uso de los datos para la mejora.

A nivel país, el 39,1% de los directores de escuelas que accedieron al reporte participaron en espacios de trabajo con el reporte de Aprender 2019 junto a funcionarios y equipos provinciales para el uso de datos. Según el estudio, en la provincia de Neuquén sólo un 34,7% participaron en espacios de trabajo junto a funcionarios y equipos provinciales para el uso de datos en la mejora continua.

La provincia de Catamarca lidera con un porcentaje de participación de 71,5%, seguida por Entre Ríos con un 69%. Estas dos provincias muestran la mayor participación en espacios de trabajo con el reporte de Aprender 2019 de los directores de escuela junto a funcionarios y equipos provinciales para el uso de datos en la mejora continua. En contraste, las provincias con menor participación son Santa Fe y Río Negro, con un 21,4% y un 9,1% respectivamente. Estos porcentajes sugieren una menor integración de los directores en procesos de mejora basados en los datos de Aprender 2019. La baja participación en estas provincias podría señalar desafíos en la comunicación y colaboración entre directores de escuela y funcionarios provinciales, o bien diferencias en la priorización de estrategias de mejora educativa a nivel provincial.

Los especialistas a cargo del informe destacaron la importancia de continuar, fomentar y evaluar esta política educativa debido a su bajo costo y resultados positivos. Además, se incita a explorar la posibilidad de entregar los resultados de los estudiantes a los docentes de las escuelas. Por último, la devolución de las pruebas estandarizadas no solo aplica a las pruebas de nivel nacional (como Aprender) sino también a las distintas pruebas provinciales, aunque cabe destacar que algunas provincias ya ofrecen esta retroalimentación a las escuelas.

Uso de resultados en la gestión directiva

Los especialistas señalaron que si bien para dar uso a los resultados escolares hay que acceder a los mismos, es crucial indagar sobre si se usaron y si fueron útiles como insumo de trabajo para los directores en la gestión educativa. A nivel país, el 84,5% de los directores que accedieron al reporte declararon que el mismo sirvió como insumo para la gestión educativa. A nivel provincial, Neuquén es junto a Rio Negro, las provincias que reportaron los porcentajes más bajos de uso del reporte de Aprender 2019, con un 54,9% y un 47,6% respectivamente. Estos resultados sugieren que una menor proporción de directores en estas provincias considera el reporte como un elemento útil para su labor directiva.

“Los especialistas en educación en todo el mundo destacan la entrega de reportes a las escuelas como una política de bajo costo y con rendimientos positivos”, explicó Martín Nistal, del Observatorio de Argentinos por la Educación. Para Nistal es importante que esos datos lleguen a los directivos porque se trata de información precisa sobre su escuela. “No debe quedar en un titular de diario o en una discusión política, sino en una herramienta con utilidad pedagógica o educativa”, advierte. Reconoce, también, que es necesario que los directivos conozcan sobre la disponibilidad de los informes: “Contienen información sobre el aprendizaje, pero también sobre otras cuestiones como el ambiente escolar, la relación entre docentes y directivos”, concluyó.