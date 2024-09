Cerraron el último neuropsiquiátrico monovalente que funcionaba en Neuquén

Tras varios años de análisis y en medio de denuncias por malas condiciones en las que se encontraban pacientes con trastornos de Salud Mental, sumado a los nuevos paradigmas en el abordaje de la temática, se dispuso el cierre del último neuropsiquiátrico monovalente que funcionaba en la localidad de Centenario.

El cierre empieza a gestarse a partir de 2017 y fue materia de intensos análisis antes de lograr su cese definitivo. La incorporación en esos años de nuevos defensores formados en el nuevo paradigma de Derechos Humanos y la capacidad de la persona plasmado en la Ley de Salud Mental (aprobada en 2010) y el Código Civil y Comercial, que acababa de entrar en vigencia, determinó un cambio de enfoque por parte del Ministerio Público de la Defensa (MPD), hacia las personas con padecimientos de salud mental y adicciones.

Desde las Defensorías Públicas Civiles recuerdan que "resultó impactante ver estas situaciones, en las cuales la gente vivía de manera indigna, infrahumana. No existían los dispositivos para adecuar los tratamientos a la nueva normativa". Desde Salud no se habían implementado las modificaciones para que esto fuera posible. "Esto sumado a la incapacidad operativa de la Defensa Pública para revisar estos dispositivos por la sobrecarga de causas, o para iniciar caminos de mejora de los tratamientos, ya sea en el plano judicial como extrajudicial", señalaron.

"Nos encontramos con personas viviendo en este lugar (Cipec) que estaban invisibilidades por todo el sistema", manifestaron. Los distintos organismos derivaban a las personas con internaciones involuntarias, pero la Justicia en general y las Defensorías en particular no eran notificadas para su control. Cada vez se detectaban más situaciones irregulares. Había una mirada generalizada: "no hay otra opción, no hay otros dispositivos que no sean el encierro, entre dejarlos en la calle y enviarlos a una institución, se optaba por lo segundo, pero sin las condiciones mínimas ni el tratamiento adecuado".

A partir de 2019, las Defensorías comenzaron a coordinar su trabajo con el Órgano de Revisión (OR) en Neuquén, que acababa de entrar en funciones. Esto permitió además poner la lupa en estas instituciones y destrabar las externaciones, con un procedimiento administrativo que establezca qué competencias tiene cada organismo.

El Órgano de Revisión de la Provincia de Neuquén funciona dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa. Es un órgano de control, supervisión y promoción de los derechos de los/as usuario/as de los servicios de Salud Mental. Tiene entre sus funciones: monitorear la implementación de La Ley Nacional 26657, en lo concerniente a garantizar los Derechos Humanos de los/as usuario/as del sistema de Salud Mental, como así informar, periódicamente a la autoridad de aplicación sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes (Ley provincial 3182).

Desde el OR explicaron que "en el mes de Julio del año 2022, se inició el monitoreo al establecimiento monovalente CIPEC (Centenario), uno de los cuatro que existían en ese momento en la Provincia de Neuquén".

CIPEC, pertenecía al subsector privado, pero mantenía un convenio con Salud Pública. Las personas que allí se alojaban fueron derivadas por equipos de Salud Mental de diferentes hospitales públicos ante la falta de dispositivos habitacionales, falta de red familiar y carencia de modelos de atención comunitarios.

"Las conclusiones del monitoreo implementado, denotaron hechos de violación de DDHH, como así también que no cumplían ningún estándar de atención de calidad, según las variables de análisis de la OMS (Organización mundial de la Salud)", subrayan los miembros de la Secretaría Ejecutiva y el Equipo Interdisciplinario del OR.

Otro aspecto relevado en ese entonces, es que muchas de las personas que allí se alojaban, no tenían expediente de internación ni contaban con patrocinio letrado, sin control de legalidad alguna.

"Por la gravedad de los resultados del monitoreo, se realizó una denuncia al juzgado de familia de guardia, sin respuestas inmediatas en ese momento", explicaron.

Uno de los primeros efectos del monitoreo realizado fue que en el plenario del OR se incluyera a la Dirección de Atención Primaria de Salud la cual, en conjunto con la Dirección de Salud Mental (ambos pertenecientes al Ministerio de Salud), inició un trabajo de adecuación. Este proceso implicó un arduo trabajo de Salud con seguimiento estrecho por parte del OR.

Se incorporaron equipos interdisciplinarios que concurrían diariamente para conocer a las personas, realizar evaluaciones de salud integral y coordinar la asistencia con efectores de salud de la localidad de Centenario. También se sumaron acompañantes terapéuticos, enfermeros, y cuidadores de Desarrollo Social, con los cuales paulatinamente se comenzó a trabajar en las historias de vida, identidad, habilidades para la vida.

"Durante dos años -continuaron- se trabajó el regreso a la vida en comunidad: De las personas que se encontraban alojadas, algunas pudieron retornar a sus comunidades, en San Martín de los Andes y Las Coloradas, en un trabajo articulado con las zonas sanitarias". Otras personas pudieron alojarse en un dispositivo habitacional con altos apoyos.

Por último cabe recordar que en diciembre del año 2023 se inauguró el primer dispositivo de inclusión habitacional, “Ana María Firman”, en el cual viven personas que residían en el hogar “Vida Bella”, otro gran proceso de trabajo que también surgió a partir de las recomendaciones del Órgano de Revisión, ejecutado por equipos de salud mental del Ministerio de Salud.