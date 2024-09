En Neuquén, un avión chocó contra un animal y no pudo despegar

Un vuelo de la low cost JetSmart tuvo un despegue fallido este jueves por la noche en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, los pasajeros y la tripulación vivieron un momento de gran tensión.

El vuelo 3168 que estaba previsto que realizara el trayecto Neuquén - Buenos Aires, al momento de carretear sobre la pista, chocó contra unos animales que en el momento del despegue se cruzaron en la pista. Trascendió que el problema fue con un pájaro, aunque desde la aerolínea no lo confirmaron.

Ante esta situación, de inmediato el piloto tuvo que hacer una maniobra de emergencia e impedir el despegue. Producto de la misma, algunos pasajeros que se encontraban dentro del avión sufrieron algunos golpes y contusiones menores.

?? Se trató del vuelo 3168, que partía este jueves desde Neuquén a Buenos Aires.



Luego del accidente, el avión regresó a la cabecera de pista, y los pasajeros aguardaron dentro del mismo. Después de una inspección, la tripulación les comunicó que la aeronave no había sufrido ningún problema: “Estuvimos chequeando que no los motores no hayan sufrido ningún daño y tampoco afectó ningún control de vuelo”, aseguró el piloto.

Minutos más tarde y después de cargar combustible el avión finalmente partió hacia Buenos Aires en un vuelo que duro 1:30 horas y que no tuvo ningún tipo de inconvenientes.