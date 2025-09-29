Joaquín Perren: “La Neuquinidad es decidir nuestro destino”

El candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, Joaquín Perren, aseguró que el proyecto político provincial representa “la certeza de que todos juntos podemos decidir sobre nuestro destino”. El investigador del CONICET remarcó que la provincia de Neuquén ha dado pasos concretos para garantizar oportunidades en momentos en que el Estado nacional adoptó decisiones contrarias a la educación pública.

Perren recordó que “cuando el gobierno nacional vetó la ley de financiamiento educativo, debilitando a la Universidad Nacional del Comahue, el gobierno neuquino distribuía notebooks a través de las Becas Gregorio Álvarez”. Según explicó, esa diferencia muestra el contraste entre “un Estado que te suelta la mano y un Estado que siembra oportunidades”.

El referente académico destacó que el modelo neuquino impulsado por el gobernador Rolando Figueroa se basa en la austeridad y el orden en las finanzas públicas. Aseguró que esa estrategia permite transformar recursos en “obras, kilómetros de rutas, escuelas y hospitales”, con criterios de eficiencia y justicia distributiva tanto social como regional.

Asimismo, señaló que el modelo de La Neuquinidad busca consolidar una provincia equilibrada en términos territoriales. En ese sentido, resaltó que los avances científicos, técnicos y sociales nunca se producen de manera aislada, sino gracias a un entramado común que involucra a múltiples actores.

“El verdadero concepto de libertad no es el sálvese quien pueda, ni abandonar a los jubilados o a las personas con discapacidad”, afirmó Perren. Agregó que la verdadera libertad se construye en conjunto, sin dejar a nadie afuera, y que esa idea resume lo que representa la Neuquinidad en la vida pública.

Finalmente, se recordó que los principales candidatos de La Neuquinidad son Karina Maureira y Joaquín Perren para diputados nacionales, mientras que Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset encabezan la lista para senadores, acompañando el proyecto político provincial de Rolando Figueroa.