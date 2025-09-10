CALF anunció dos cortes de luz para la mañana del jueves: dónde serán

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) comunicó que este jueves 11 de septiembre se realizarán dos cortes de energía programados en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

Estas interrupciones, autorizadas por el órgano de control municipal, son necesarias para garantizar la seguridad del servicio y ampliar la capacidad de abastecimiento a nuevos usuarios.

Sectores y horarios de interrupción

De 09 a 12

Zona afectada: Loteo El Maitén.

Motivo: mantenimiento en recinto y subestación subterránea.

De 08:30 a 13:30

Zona afectada: Ruta 22, Avenida Mosconi y áreas aledañas entre Plottier y Goya.

Motivo: remodelación de línea de Media Tensión para abastecer a nuevos usuarios.

Recomendaciones a los usuarios

CALF recordó a los vecinos la importancia de tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el período de los cortes de luz. Asimismo, aclaró que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que los horarios son estimativos.