CALF anunció dos cortes de luz para la mañana del jueves: dónde serán

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) comunicó que este jueves 11 de septiembre se realizarán dos cortes de energía programados en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.
Estas interrupciones, autorizadas por el órgano de control municipal, son necesarias para garantizar la seguridad del servicio y ampliar la capacidad de abastecimiento a nuevos usuarios.
Sectores y horarios de interrupción
De 09 a 12
-
Zona afectada: Loteo El Maitén.
-
Motivo: mantenimiento en recinto y subestación subterránea.
De 08:30 a 13:30
-
Zona afectada: Ruta 22, Avenida Mosconi y áreas aledañas entre Plottier y Goya.
-
Motivo: remodelación de línea de Media Tensión para abastecer a nuevos usuarios.
Recomendaciones a los usuarios
CALF recordó a los vecinos la importancia de tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el período de los cortes de luz. Asimismo, aclaró que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que los horarios son estimativos.