Cómo estará el tiempo en Neuquén este fin de semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana largo se presentará con condiciones climáticas mayormente favorables en gran parte del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, con cielo despejado y temperaturas agradables, mientras que en la zona cordillerana, como San Martín de los Andes, se esperan algunas lluvias aisladas y temperaturas más bajas.

En Neuquén capital, el sábado arrancará con cielo ligeramente nublado. Durante la mañana, la temperatura alcanzará los 16°C, y por la tarde se prevé una máxima de 18°C. El viento se hará notar, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h.

Para el domingo, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con mayor presencia del sol durante la tarde. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima trepará hasta los 23°C, con un descenso en la intensidad del viento, que no superará los 50 km/h.

En contraste, en San Martín de los Andes, donde se registra un importante movimiento turístico por el fin de semana largo, el clima será más inestable. El sábado se presentará con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas, una mínima de 5°C y una máxima de 12°C.

El domingo continuará fresco, con temperaturas entre 3°C y 12°C. Aunque el cielo permanecerá nublado, se espera que el sol logre asomar de forma intermitente durante la tarde, mejorando ligeramente las condiciones para disfrutar al aire libre.