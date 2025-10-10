Arte, memoria y cuidado: Neuquén se une por la Salud Mental este sábado

Este sábado 12 de octubre, la ciudad de Neuquén será sede de las III Jornadas Norpatagónicas organizadas por la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes. El evento, con entrada libre y gratuita, busca promover la salud cerebral en todas las edades a través de actividades científicas, artísticas y participativas.

La programación comenzará a las 8:30 con una mañana dedicada a la formación académica. "Tenemos cuatro disertantes, nacionales e internaciones, que abordarán temas como demencia, mujeres, derechos, tratamientos farmacológicos y estimulación cognitiva", explicó Lorena Etcheverry, neuropsicóloga y presidenta de Alma Comahue, en diálogo con "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550.

Las charlas están dirigidas a profesionales y estudiantes de psicología, medicina y terapias afines, pero también al público general interesado en conocer más sobre el Alzheimer y otras alteraciones cognitivas. La participación no solo es gratuita, sino que se entregarán certificados oficiales a quienes asistan a esta primera parte.

Desde las 13 y hasta las 18, se abrirá al público un innovador circuito de salud cerebral diseñado para toda la comunidad. “La gente recibirá un mapa al ingresar y recorrerá distintas postas que mostrarán cómo cuidar el cerebro a través de la actividad física, el arte, la meditación y más”, detalló Etcheverry.

Entre las propuestas destacadas se encuentran: Prácticas de yoga, tai chi y mindfulness, Proyección de cortometrajes y documentales inéditos, Obra de teatro y cuentos escritos por pacientes, Degustación de té y espacios de diálogo, Espacios de meditación guiada. Una de las actividades más relevantes del circuito será la posibilidad de acceder a screenings cognitivos gratuitos. “No es un diagnóstico, pero en 5 o 10 minutos podemos dar una idea global de la salud cognitiva”, explicó la presidenta de Alma Comahue.

La expresión artística será una herramienta central durante la jornada. Se expondrán esculturas y pinturas realizadas por personas diagnosticadas con demencia, entre ellas obras de Martín Villalba. “Queremos mostrar cómo el arte, la literatura, lo físico y la meditación pueden ayudarnos a prevenir la demencia”, añadió.

La sede elegida para esta actividad, la Biblioteca Popular Alberdi, se transformará en un espacio de encuentro y cuidado de la salud mental. “El lugar no es muy grande, pero está lleno de amor y del espíritu cultural de la biblioteca”, destacó Etcheverri, invitando a toda la comunidad neuquina a sumarse. La jornada está dividida en dos etapas: una mañana puntual y académica, y una tarde flexible y abierta: “Si alguien llega después de la una, no hay problema, porque todo estará funcionando hasta las seis de la tarde”, finalizó.