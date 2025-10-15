Obrero cayó desde un quinto piso en una obra: qué dijo su último parte médico

Durante la mañana del martes, un obrero de 32 años resultó con lesiones graves este martes tras caer desde el quinto piso de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Pinar y Entre Ríos, en el barrio Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con el reporte policial, el trabajador realizaba tareas de carpintería sobre una escalera apoyada en una madera que cubría el hueco del ascensor. En un momento, la estructura cedió y el obrero cayó desde unos 25 metros de altura hasta el subsuelo.

Las maderas interiores del hueco amortiguaron parcialmente la caída, lo que permitió que el hombre fuera rescatado consciente y con vida.

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido a la Clínica San Agustín, donde permanece internado en terapia intensiva.

Estado de salud del trabajador

El último parte médico confirmó que el hombre presenta fracturas múltiples, traumatismos y lesiones severas en un brazo. El detalle es que tiene un traumatismo de cráneo grave, lesión cerebral no quirúrgica, lesiones en el rostro, fracturas múltiples alejadas del cerebro caja torácica, contusión pulmonar bilateral sin lesiones abdomen pelvis y cadera, fractura brazo y antebrazo anterior derecho.

Aunque su estado es delicado, se encuentra fuera de riesgo vital, bajo observación constante y con asistencia médica permanente en el sector de Terapia Intensiva.