Jueves 25 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Allegados a la pareja brindaron datos

Ubicaron a los mugrientos que tiraron basura en el ex Parque Industrial de Villa La Angostura ¿los multarán?

Se trata de la pareja que iba a bordo de una camioneta Nissan. Individualizaron los datos del rodado, y están estudiando una fuerte sanción

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 13:53
La pareja fue filmada arrojando basura

La pareja de ‘mugrientos’ que descargó una gran cantidad de desechos en la zona del ex Parque Industrial  utilizando su camioneta Nissan para transportar la basura fue identificada por las autoridades municipales, que informaron que serán fuertemente multados.

Cabe destacar que la acción quedó registrada en un video que se viralizó, generando el repudio de todos los vecinos del sector, que se indignaron al ver como ambos descartaban los desperdicios en una zona  que había sido saneada recientemente y permanecía libre de impacto.

En el lugar también existe cartelería que prohíbe expresamente arrojar residuos, ya que el área es considerada de protección ambiental.

Habrá sanciones 

Ahora, tras haber dado con el rodado, se puso en estudio el monto que fijarán para penarlos.

La viralización de las imágenes obró a favor de los que buscaban dar con ellos, porque los propios allegados a los infractores acercaron los datos que se necesitaban para individualizarlos.

