Ubicaron a los mugrientos que tiraron basura en el ex Parque Industrial de Villa La Angostura ¿los multarán?

La pareja de ‘mugrientos’ que descargó una gran cantidad de desechos en la zona del ex Parque Industrial utilizando su camioneta Nissan para transportar la basura fue identificada por las autoridades municipales, que informaron que serán fuertemente multados.

Cabe destacar que la acción quedó registrada en un video que se viralizó, generando el repudio de todos los vecinos del sector, que se indignaron al ver como ambos descartaban los desperdicios en una zona que había sido saneada recientemente y permanecía libre de impacto.

En el lugar también existe cartelería que prohíbe expresamente arrojar residuos, ya que el área es considerada de protección ambiental.

Habrá sanciones

Ahora, tras haber dado con el rodado, se puso en estudio el monto que fijarán para penarlos.

La viralización de las imágenes obró a favor de los que buscaban dar con ellos, porque los propios allegados a los infractores acercaron los datos que se necesitaban para individualizarlos.