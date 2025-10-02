¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
Innovación única en américa latina

Demoras en el bajo neuquino por la presentación de ambulancias y un centro de emergencias del sindicato petrolero

El evento, que reunió a autoridades provinciales y referentes del gremio, mostró el nuevo equipamiento médico de última generación. Los cortes parciales afectaron la circulación en Mitre y Tierra del Fuego.

Por Redacción

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 12:31
Durante la mañana de este jueves, el bajo de la ciudad de Neuquén fue escenario de una presentación inédita para la región. La obra social del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa mostró oficialmente el Centro de Monitoreo y derivaciones en tiempo real de emergencias médicas, el primero en construirse en toda Latinoamérica, junto con la incorporación de ocho ambulancias de última generación.

El acto reunió a autoridades de alto nivel: participaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, además de intendentes, referentes sindicales, el CEO de YPF, Horacio Marín, y representantes de distintas operadoras que trabajan en la cuenca neuquina.

La iniciativa, impulsada por la mutual MEOPP, marca un salto tecnológico en la asistencia sanitaria para los trabajadores y la comunidad, con equipamiento único en el país. Este nuevo sistema permitirá optimizar la atención en situaciones críticas, garantizando respuestas rápidas y efectivas en emergencias.

En el marco de la presentación, la circulación en el bajo neuquino se vio afectada, especialmente en inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes y sobre la calle Mitre, donde se realizó el despliegue de ambulancias y se montó un escenario con pantallas y sonido. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido, lo que generó demoras en colectivos y automóviles durante gran parte de la mañana.

Más allá de los inconvenientes en la circulación, vecinos y afiliados destacaron la magnitud de la iniciativa, que coloca a Neuquén en la vanguardia en materia de respuesta sanitaria y asistencia médica.

