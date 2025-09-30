Sindicato de petroleros privados contará con un centro de monitoreo, único en Latinoamérica

El Sindicato de Petroleros Privados realizará una millonaria inversión en salud, para garantizar los traslados y lograr que el personal esté a resguardo en caso de accidentes o eventos de emergencia en los que el tiempo sea clave para preservar vidas.

En realidad la inversión ya está asegurada, y este jueves se inaugurará tanto la Central de Monitoreo de emergencias médicas como las ocho ambulancias de última generación que formarán parte de la flota. Entre ellas una diseñada para atención de recién nacidos, bebés y niños.

Cada unidad cuenta con tecnología japonesa, y posee funciones que aún no existen en el país. Por caso, los que las aborden podrán ser testeados mediante un "mapeo de calor", que indicará zonas críticas, el estado de los órganos e indicadores básicos para auditar la situación de los pacientes. Lo mismo en el caso del rodado adaptado al traslado neonatal.

Central de monitoreo única en Latinoamérica

En relación al espacio desde el cual se manejará todo, funcionará desde el edificio de la mutual que está en Santa Cruz 255. Se trata de un ala que fue acondicionada para ello, y que posee una capacidad de trabajo que será única en Latinoamérica.

El acto inaugural se hará el jueves a las 10, en la explanada del Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Mitre y Santa Cruz. Participarán autoridades de Neuquén y de Río Negro, intendentes de la región, el CEO de YPF y directivos de las principales operadoras de la cuenca neuquina, junto a representantes del sistema de salud provincial.