Colaboración de Neuquén contra el fuego: “sumaremos esfuerzos porque no sabemos si Nación enviará fondos”

La escasa nieve que caracterizó al invierno y la sequía harán que se avecine una temporada de verano proclive a los incendios forestales, y tanto Neuquén como Río Negro y Chubut decidieron sumar esfuerzos, teniendo en cuenta qué, otra vez, hay mucha incertidumbre sobre la llegada de fondos nacionales para sostener programas de manejo del fuego.

“Nos reunimos por eso. Sellar este acuerdo interprovincial servirá para potenciar esfuerzos, porque no sabemos si Nación enviará financiamiento” aseguró, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, el coordinador regional zona sur del plan neuquino del manejo de este tipo de siniestros, Adrián Barrera.

“Este armado hará que optimicemos equipamientos y recurso humano” aseguró, aludiendo a lo acordado en un encuentro que reunió a referentes de las tres provincias. “Será el primero de muchos, la idea es apostar a la colaboración, y tener en claro cómo nos preparamos en cada lugar y con qué recursos se cuentan, para alinearnos ante un posible incendio” subrayó.

Inversiones clave

En ese marco contó que Neuquén está apostando fuertemente a sumar aeronaves para combatir potenciales siniestros.

“Tenemos 4 de ellas distribuidas en zona, sur, centro y norte. Hay 3 aviones (uno anfibio) y un helicóptero. A ellos se sumarán 2 más, que se alquilaron a empresas de Buenos Aires y La Pampa” detalló Barrera.

“En Río Negro tienen intenciones de contratar dos aeronaves más grandes, y lo mismo en el caso de Chubut” amplió. Ahora la idea es seguir articulando decisiones conjuntas. “Este abordaje será clave durante los meses que se aproximan” finalizó.

