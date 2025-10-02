Más de mil parejas se separan en Río Negro este año

Río Negro se está convirtiendo en tierra de separaciones. Durante el primer semestre de 2025, los juzgados y unidades procesales de familia recibieron 593 causas por divorcio, y aunque el número todavía no supera los registros anuales, deja claro que cada vez más parejas deciden tomar caminos separados.

El año pasado se registraron 1.240 expedientes y en 2023 la cifra alcanzó un récord de 1.529, la más alta en más de diez años. Parece que la tendencia viene en aumento desde hace tiempo: solo entre 2015 y 2019 los divorcios rondaban los 1.400 anuales. Los expertos señalan que la modernidad, los cambios culturales y los conflictos cotidianos explican en parte este fenómeno.

Los trámites se realizan en 16 organismos judiciales distribuidos por toda la provincia: Viedma y General Roca concentran varias unidades, pero también se procesan casos en San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Durante el primer semestre, el fuero de familia tramitó 10.357 causas en total, un 10 % más que en el mismo período de 2024.

El informe del Superior Tribunal de Justicia indica que, además de divorcios, los expedientes incluyen alimentos, guarda de hijos, internaciones y otros asuntos familiares, y que más de 6.400 de estas causas involucran situaciones de violencia intrafamiliar o de género. Los números muestran que los conflictos familiares son un tema recurrente y que la justicia sigue siendo el lugar donde se definen los destinos de muchas familias rionegrinas.

Mientras tanto, las audiencias relacionadas con niñez y adolescencia continúan sumando atención: en seis meses se realizaron 407 encuentros y se dictaron 4.573 sentencias. Entre corazones rotos y trámites legales, Río Negro demuestra que el amor y el desamor son parte del día a día.