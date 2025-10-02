¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 03 de Octubre, Neuquén, Argentina
"Quiero el divorcio", la frase más usada

Más de mil parejas se separan en Río Negro este año

Mientras algunos celebran bodas, otros ya están firmando papeles para cortar lazos. Los juzgados de familia de la provincia no dan abasto: entre enero y junio, casi 600 parejas ya pusieron fin a su matrimonio.

Por Fabian Rossi
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 00:25
En los tribunales de toda la provincia, las oficinas de divorcio no paran: desde Viedma hasta Bariloche, los corazones rotos se hacen sentir.

Río Negro se está convirtiendo en tierra de separaciones. Durante el primer semestre de 2025, los juzgados y unidades procesales de familia recibieron 593 causas por divorcio, y aunque el número todavía no supera los registros anuales, deja claro que cada vez más parejas deciden tomar caminos separados.

El año pasado se registraron 1.240 expedientes y en 2023 la cifra alcanzó un récord de 1.529, la más alta en más de diez años. Parece que la tendencia viene en aumento desde hace tiempo: solo entre 2015 y 2019 los divorcios rondaban los 1.400 anuales. Los expertos señalan que la modernidad, los cambios culturales y los conflictos cotidianos explican en parte este fenómeno.

Los trámites se realizan en 16 organismos judiciales distribuidos por toda la provincia: Viedma y General Roca concentran varias unidades, pero también se procesan casos en San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Durante el primer semestre, el fuero de familia tramitó 10.357 causas en total, un 10 % más que en el mismo período de 2024.

El informe del Superior Tribunal de Justicia indica que, además de divorcios, los expedientes incluyen alimentos, guarda de hijos, internaciones y otros asuntos familiares, y que más de 6.400 de estas causas involucran situaciones de violencia intrafamiliar o de género. Los números muestran que los conflictos familiares son un tema recurrente y que la justicia sigue siendo el lugar donde se definen los destinos de muchas familias rionegrinas.

Mientras tanto, las audiencias relacionadas con niñez y adolescencia continúan sumando atención: en seis meses se realizaron 407 encuentros y se dictaron 4.573 sentencias. Entre corazones rotos y trámites legales, Río Negro demuestra que el amor y el desamor son parte del día a día.

