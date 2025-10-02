Protesta en el hospital de Cipolletti por salarios: gremios exigen $1.850.000 de básico

Este jueves, trabajadores de la salud nucleados en ASSPUR y UPCN realizaron una protesta frente al hospital de Cipolletti en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La medida fue definida en una asamblea conjunta donde se acordó iniciar un plan de lucha con carteles y volantes en los accesos al establecimiento. La demanda central es la implementación de un salario básico de $1.850.000, cifra que corresponde al valor de la canasta básica informado por INDEC.

Durante la asamblea, los gremios rechazaron “categóricamente” las propuestas salariales presentadas por el gobierno en la mesa del Consejo de la Función Pública, calificándolas como “miserables” y ajenas a la realidad del sector. La convocatoria incluye la participación de afiliados de UPCN, ASSPUR, trabajadores autoconvocados y también integrantes de ATE, en una acción conjunta que busca visibilizar el trabajo diario y los sueldos actuales del personal hospitalario.

Pidieron cobrar lo que vale una canasta familiar, segun los datos del INDEC

La protesta es parte del contexto de alta tensión gremial, con paros docentes, reclamos judiciales y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Además de la protesta frente al hospital, los gremios anunciaron que desde este viernes comenzarán una campaña de afiches y volantes en los accesos a los hospitales, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la situación salarial y laboral del personal de salud. La acción se extenderá durante los próximos días y busca sumar adhesiones de otros sectores estatales.

Los gremios exigieron que se garantice un ingreso digno, acorde al costo de vida, y que se reconozca el rol estratégico del personal hospitalario en el sistema sanitario provincial.