Viernes 12 de Septiembre, Neuquén, Argentina
FUE EN CIPOLLETTI

La atraparon por la ropa: detenida tras robarle el celular y bici a un repartidor

Una mujer fue arrestada luego de ser reconocida por las prendas que vestía, tras participar en un violento robo a un delivery en la calle Paraguay. Su cómplice, que huyó con la bicicleta y el celular, sigue prófugo.

Por Redacción

Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 12:11
La mujer fue detenida por personal de la comisaría 24

Una mujer fue detenida tras ser reconocida por las prendas que vestía, luego de robarle el celular al repartidor de una casa de comidas, y hacer de "campana" para facilitar que un cómplice se llevara la bicicleta del trabajador.

Pese al arresto, no pudieron dar ni con el teléfono ni con el rodado. Tampoco aprehendieron al hombre que se habría llevado la ‘bici’, aunque lo tendrían individualizado, porque tendría antecedentes por delitos similares.

 

Buscan a su cómplice 

La sustracción se dio afuera de una casa de comidas, en la calle Paraguay al 1400. El arresto lo realizó personal de la comisaría 24. Sobre el caso, el comisario Diego Domínguez informó que "la mujer reunía características físicas y de vestimenta. Ya se le formularon cargos”.

Ahora la investigación sigue en marcha. Buscan dar con el segundo ladrón y con todo lo sustraído.

