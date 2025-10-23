Añelo entregó las primeras viviendas municipales: 120 cuotas en 10 años y con interés flexibles

La emoción se respiraba en cada rincón de Añelo. Con lágrimas, abrazos y aplausos, cinco familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, las primeras construidas y entregadas directamente por la Municipalidad. El sueño de la casa propia, tantas veces postergado, se hizo realidad en una jornada que quedará grabada en la historia de la joven capital de Vaca Muerta.

El acto fue encabezado por el intendente Fernando Banderet, acompañado por funcionarios locales y los flamantes adjudicatarios. Detrás de cada entrega, hay años de espera, esfuerzo y esperanza: “Estas son las primeras cinco viviendas municipales y el inicio de un camino que recién empieza. Queremos que cada familia de Añelo tenga la posibilidad de acceder a su hogar”, expresó Banderet, visiblemente emocionado.

El programa habitacional que impulsa el municipio busca garantizar el acceso a la vivienda con un sistema de financiamiento accesible, flexible y pensado según la realidad económica de cada familia. Los beneficiarios podrán cancelar el valor en hasta 120 cuotas (10 años), con interés variable según el plazo elegido, lo que permite adaptar el esfuerzo de pago a las posibilidades de cada hogar.

Más allá de la entrega simbólica de las llaves, el proyecto representa una política de Estado que apunta a fortalecer el arraigo, la inclusión y la planificación urbana de una ciudad que crece al ritmo del desarrollo energético.

Con este paso, la Municipalidad de Añelo no solo construye viviendas: construye comunidad, estabilidad y futuro. Y detrás de cada puerta que hoy se abre, hay una historia de esperanza que empieza a escribirse.