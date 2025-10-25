Ir a votar abrigado: la tradición patagónica

El clima decidió sumarse a la jornada electoral con su propio operativo: ráfagas, aire polar y una helada bienvenida para los primeros votantes del domingo.

Según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana estará marcado por el descenso de temperatura, el viento y algunas lluvias aisladas en la región.

En pocas palabras: habrá que salir abrigado, aunque sea para caminar los 200 metros hasta la escuela.

Sábado: el engaño del “día lindo”

El sábado arranca con un poco de trampa: la jornada será más templada, con máximas cercanas a los 20 °C y viento moderado. Pero no hay que confiarse: es el típico día que invita a guardar el abrigo… y arrepentirse 24 horas después.

Por la noche, el aire frío empieza a colarse desde el sur, y el viento aumenta. Es la antesala perfecta para un domingo de elecciones con bufanda, gorro y quejas en la fila.

Domingo: frío, viento y cielo tapado

A la hora de votar, el panorama será claro (o más bien, gris):

Madrugada y mañana: entre 10 y 12 °C , viento leve del sudoeste y cielo nublado.

Tarde: una máxima de 16 °C con ráfagas que pueden superar los 40 km/h .

Noche: cierre de urnas con probabilidad de lluvias aisladas, viento fuerte y un nuevo descenso térmico.

La AIC incluso advierte que en zonas de meseta y cordillera podrían registrarse neviscas. Sí, votar y luego ver caer copitos: experiencia patagónica completa.

Lunes: siguen las excusas para quedarse en casa

El feriado postelectoral no trae buenas noticias: el tiempo inestable continuará, con lluvias aisladas durante toda la jornada y temperaturas entre 8 y 17 °C.

Ideal para quedarse mirando los resultados desde la cama, con un mate y la estufa encendida. Soñar es gratis, dicen.

En resumen:

Si pensabas votar en manga corta, mejor reconsideralo.

El clima no entiende de democracia, pero siempre se las arregla para ponerle dramatismo a cada elección.