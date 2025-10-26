Ana Marks votó en Bariloche y llamó a construir una alternativa al rumbo nacional

Acompañada por su familia y sin cábalas, pero fiel a su rutina de votar a media mañana, Ana Marks, candidata a senadora nacional por Fuerza Patria junto a Martín Soria, emitió su voto este domingo en Bariloche. En una jornada que calificó como “muy normal”, con las demoras habituales y algunos reemplazos de autoridades de mesa, destacó el trabajo de fiscales, autoridades electorales y trabajadores de prensa que hacen posible el desarrollo democrático.

“Sin duda creo que hoy se define un rumbo”, expresó la candidata tras sufragar. “La ciudadanía tiene la posibilidad con su voto de elegir si este rumbo que está llevando el gobierno nacional es el que quieren continuar o si empezamos a construir una alternativa”.

Durante el balance de campaña, Marks puso en valor el trabajo territorial que caracterizó a su espacio político. “Ha sido muy linda desde nuestro espacio, que la hemos trabajado desde la territorialidad, en el uno a uno con cada uno de los vecinos y vecinas, recorriendo los barrios”, señaló. También remarcó la fuerte presencia de Bariloche en la lista y en la campaña, “con la convicción de que hay una gran angustia en nuestro pueblo y que hay que construir una alternativa a esa angustia”.

Uno de los ejes de su recorrido por la provincia fue la implementación de la Boleta Única. Si bien en Bariloche no representa una gran preocupación por experiencias previas, Marks advirtió que en otras localidades fue necesario explicar su funcionamiento. “Entiendo que no ha ido acompañado de un gran trabajo de parte de quienes les corresponde del gobierno nacional para poder enseñar”, cuestionó. En ese sentido, reveló que una parte importante de su campaña consistió en acercar herramientas y explicar cómo utilizar el nuevo sistema de votación. “Creemos que es muy importante cuando se dan esas transformaciones que haya políticas de acompañamiento”, subrayó.

Respecto a la participación electoral, Marks indicó que hasta el mediodía era “constante pero todavía baja”, y alentó a los rionegrinos a acercarse a votar. Durante el resto de la jornada, planea visitar escuelas y compartir con los fiscales de su espacio.