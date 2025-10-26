Martina Lacour votó en Bariloche y pidió “dejar atrás a los zánganos del Congreso”

Martina Lacour, primera candidata a diputada por el PRO, emitió su voto en la Escuela Primaria N°48, ubicada en el kilómetro 20 de Bustillo. Acompañada por colaboradores de campaña y vecinos del oeste barilochense, Lacour se mostró emocionada y agradecida: “Estoy muy contenta, muy agradecida por toda la gente que nos apoyó y por quienes hicieron posible esta campaña”, expresó al salir del establecimiento.

Sobre sus expectativas, confió que “es momento de dejar de lado a unos cuantos zánganos que hemos tenido durante todo este tiempo”, disparó. Y ante la pregunta sobre si se refería a integrantes de su propio partido, fue contundente: “Ha habido gente de todos lados, lamentablemente también en nuestro partido, que ha hecho una labor bastante bochornosa en el Congreso. No se puede pasar cuatro años sin participar en votaciones clave ni presentar proyectos para solucionar los problemas que tenemos”.

En ese sentido, instó a los ciudadanos a “elegir representantes que trabajen de verdad”, y remarcó que su desafío personal pasa por “contribuir desde una mirada de gestión, planificación y resultados”.

Entre sus prioridades legislativas, Lacour mencionó la necesidad de impulsar reformas laborales que generen empleo formal. “Mucha gente entiende que la reforma laboral viene a precarizar el trabajo, y no es así. Lo que nosotros queremos es lograr que haya más trabajo registrado, porque eso mejora la calidad de vida y asegura derechos”, explicó.

También alertó sobre la situación previsional del país: “Hoy tenemos menos de un activo por cada jubilado, y eso no lo vamos a poder sostener. Necesitamos cuatro activos por jubilado para que la ecuación funcione”.

Durante la jornada, Lacour adelantó que seguiría recorriendo escuelas y acompañando la fiscalización en zonas donde el PRO no contaba con presencia. “Voy a estar fiscalizando en una escuela del barrio Omega, donde no teníamos fiscales, así que voy a ayudar ahí durante el cierre y el recuento. Después iré a esperar los resultados en el centro, en mi oficina”, comentó.