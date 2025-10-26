Silvia Sapag, la candidata a Senadora por fuerza Patria en Neuquén, se mostró optimista ante la polarización de la Elección Legislativa 2025 y aseguró ser “la muralla donde se golpean las políticas del gobierno actual”.

La política votó por la mañana en la capital neuquina y luego habló con la prensa regional, que la aguardó en la vereda para consultarle respecto a sus expectativas en estos comicios que la tienen como una de las grandes protagonistas.

Desde su análisis, la polarización de la presente elección es algo que beneficia a la oposición y no dudó al asegurar que hay muchas cosas en juego: “Nuestra salud, nuestra Universidad, la economía, nuestro negocio, muchas cosas”.

Apelando a la conciencia ciudadana para para concurrir a votar, dijo también que el voto es la herramienta más importante del pueblo, que tiene en sus manos el instrumento más poderoso de la democracia. “El poder hoy está en nosotros, hay que usarlo”.

Al borde

Siempre en respuesta a las preguntas que emitió la prensa, Sapag advirtió sobre las páginas económicas de los diarios del lunes. “Mañana no sé, hay que leer a ver qué pasa, sobre todo en las páginas de economía”.

Al borde de romper la veda, la candidata siempre se mostró en la vereda opuesta al gobierno actual, algo que también se profundizó durante la campaña y que ahora develará sus resultados después de las 18, cuando se cierren los comicios en todo el país con este sistema de boleta única que ha hecho todo mucho más ágil y se ha presentado sencillo para el uso de los ciudadanos.