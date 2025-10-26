Gaido destacó la participación ciudadana: “Es un acto fundamental de la democracia”

El intendente de Neuquén Mariano Gaido emitió su voto esta tarde en la escuela 67 del barrio Mariano Moreno y felicitó a los vecinos que están participando de la jornada electoral. “Este es un acto fundamental de la democracia, poder elegir representantes”, expresó tras sufragar.

Gaido destacó que las elecciones se desarrollan con normalidad. Valoró, además el aporte de la ciudadanía en cada centro de votación y el trabajo de los equipos municipales que colaboran durante toda la jornada ordenando el tránsito y asistiendo en las escuelas.

Durante su recorrida matutina, al ser consultado sobre cómo vivía la elección, manifestó: “Con mucha felicidad en cada rincón de la ciudad y en cada escuela, acompañando a todos quienes llevan adelante con un esfuerzo importante este día tan especial”.

El intendente calificó la jornada como “un día de la democracia” y agradeció a todas las personas que participan del proceso electoral. También invitó a los vecinos a acercarse a votar con tranquilidad, reafirmando que se trata de “un acto fundamental de la democracia”.

Finalmente, recordó que en esta elección se incorporó por primera vez la Boleta Única de Papel y que en Neuquén se eligen tres diputados y tres senadores.