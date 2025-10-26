"Un gran día para la democracia": ya emitió su voto Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén

Durante las primeras horas de la mañana, el gobernador Rolando Figueroa votó en la Escuela 125 de la ciudad de Neuquén capital, en medio de una compulsa en que la provincia renueva tres bancas en el Senado, las de Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell, y tres de las cinco en Diputados, Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi.

Figueroa celebró la emisión de su voto "a poco de cumplir 42 años de democracia ininterrumpida" y celebró lo que consideró como "el mayor logro de nuestra historia reciente, que nos permite elegir libremente y construir juntos el futuro que soñamos para Neuquén y para la Argentina", sostuvo.

"Que sea hoy un gran día para la democracia", compartió en sus redes el mandatario neuquino.

El partido o alianza ganador se quedará con dos bancas en la Cámara Alta, y en Diputados, el ganador debería duplicar los votos del tercero para quedarse con dos de las bancas, y en caso de no lograr esa diferencia, solo le corresponderá una banca, y una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero.



Según informaron, Figueroa brindará una conferencia de prensa a las 12 del mediodía en el local de La Neuquinidad.

